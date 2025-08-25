Tűzeset
42 perce
Több hektáron lángol a növényzet az 52-es főút mellett
A tűzoltók azonnal cselekedtek.
Kigyulladt a száraz fű Fülöpháza közelében, az 52-es főút mellett hétfő délelőtt. A tűz körülbelül három hektárnyi területet érint, amit a kecskeméti hivatásos és a kerekegyházai önkormányzati tűzoltók három vízsugárral oltanak. A rajok munkáját egy erőgép is segíti – közölte a katasztrófavédelem.
