Több hektáron lángol a növényzet az 52-es főút mellett

Kigyulladt a száraz fű Fülöpháza közelében, az 52-es főút mellett hétfő délelőtt. A tűz körülbelül három hektárnyi területet érint, amit a kecskeméti hivatásos és a kerekegyházai önkormányzati tűzoltók három vízsugárral oltanak. A rajok munkáját egy erőgép is segíti – közölte a katasztrófavédelem.

Száraz fű ég Fülöpháza közelében

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció