„Ez egy vicc bírónő!" – kifakadt az ítéleten a rendőröket bántalmazó férfi a kecskeméti bíróságon

Csütörtökön került sor a Kecskeméti Törvényszéken a büntetett előéletű férfinek és élettársának tárgyalására, ahová az első számú vádlottat (a férfit) lábbilincsben vezették be. Olyan szabálysértéseket okoztak, ami a rendőrök becsületsértésével járt, a továbbiakban pedig odáig fajultak a történések, hogy az első számú vádlott, a 25 éves másodszámú vádlottat (élettársát) arra buzdította, hogy a rendőrök életére törjön.

A Kecskeméti Törvényszékre nem véletlenül vezették be lábbilincsben

A Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság szabálysértési elzárás miatt körözést adott ki a férfi ellen, akit 2021 decemberében a szabadszállási presszóban akartak igazoltatni. Az elsőszámú vádlott ekkor feltűnően sok ideje a mosdóban tartózkodott, ezért a hatóságok felszólították rá, hogy jöjjön ki és igazolja magát. A férfi nem tudta megmutatni okmányait, és az adatait is többször tévesen adta meg, ezért a valós adatainak közlésére többször is megkérték.

Ezután arra hivatkozva, hogy a kocsijában vannak az iratai, elindult autója felé, majd megpróbált elmenekülni, azonban a rendőrök megállították. A vádlott szidalmazta őket és dulakodás kezdődött, melyek során a férfi többször a rendőrök felé rúgott és fejelt, de nem találta el őket. Miután sikerült beültetni a kocsiba, rugdosta annak ablakát, és fejét a szélvédőhöz ütötte, miközben a rendőröket fenyegette, azzal, hogy „ezért leszereltetlek titeket”. Végül csak erősítéssel tudták elszállítani a férfit, és később az is kiderült, hogy a dulakodás előtt kábítószert fogyasztott.

Többször leköpte a rendőröket

2021-ben kábítószer-birtoklás miatt büntetőeljárás indult az elsőszámú vádlott ellen, mely során behívásra nem jelent meg. Emiatt 2022 februárjában reggel hat órakor megjelentek a férfi házánál a rendőrök, ahol többszöri kopogás után sem nyitott ajtót nekik senki, az ajtó pedig nem volt zárva, így a rendőrök bementek a házba, ahol a hálóban aludt a férfi és az akkor hároméves kislánya.

A hatóságok felkeltették a vádlottat és közölték vele, hogy be kell vinniük, mert nem jelent meg behívásra. A férfi erre válaszul ellenkezett, szidta a rendőröket és le is köpte őket, mire ők meg akarták bilincselni a vádlottat. Ezt követően megérkezett a férfi élettársa is, aki szintén akadályozta a rendőröket munkájukban vissza akarta tartani őket.