Tárgyalás

1 órája

„Ez egy vicc bírónő!" – kifakadt az ítéleten a rendőröket bántalmazó férfi a kecskeméti bíróságon

Címkék#törvényszék#tárgyalás#bíróság

A rendőrökkel nem működött együtt, sőt élettársát arra bíztatta, hogy késsel támadjon a hatáságokra. A 34 éves férfi és élettársa olyan büntetést kaptak a Kecskeméti Törvényszéken, amire egyikőjük sem számított. 

Brockmeyer Sophie Isabella

Csütörtökön került sor a Kecskeméti Törvényszéken a büntetett előéletű férfinek és élettársának tárgyalására, ahová az első számú vádlottat (a férfit) lábbilincsben vezették be. Olyan szabálysértéseket okoztak, ami a rendőrök becsületsértésével járt, a továbbiakban pedig odáig fajultak a történések, hogy az első számú vádlott, a 25 éves másodszámú vádlottat (élettársát) arra buzdította, hogy a rendőrök életére törjön. 

tárgyalás a Kecskeméti Törvényszéken
Csütörtökön került sor a Kecskeméti Törvényszéken a büntetett előéletű férfinek és élettársának tárgyalására
Forrás: kecskemet.hu

A Kecskeméti Törvényszékre nem véletlenül vezették be lábbilincsben 

A Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság szabálysértési elzárás miatt körözést adott ki a férfi ellen, akit 2021 decemberében a szabadszállási presszóban akartak igazoltatni. Az elsőszámú vádlott ekkor feltűnően sok ideje a mosdóban tartózkodott, ezért a hatóságok felszólították rá, hogy jöjjön ki és igazolja magát. A férfi nem tudta megmutatni okmányait, és az adatait is többször tévesen adta meg, ezért a valós adatainak közlésére többször is megkérték. 

Ezután arra hivatkozva, hogy a kocsijában vannak az iratai, elindult autója felé, majd megpróbált elmenekülni, azonban a rendőrök megállították. A vádlott szidalmazta őket és dulakodás kezdődött, melyek során a férfi többször a rendőrök felé rúgott és fejelt, de nem találta el őket. Miután sikerült beültetni a kocsiba, rugdosta annak ablakát, és fejét a szélvédőhöz ütötte, miközben a rendőröket fenyegette, azzal, hogy „ezért leszereltetlek titeket”. Végül csak erősítéssel tudták elszállítani a férfit, és később az is kiderült, hogy a dulakodás előtt kábítószert fogyasztott. 

Többször leköpte a rendőröket

2021-ben kábítószer-birtoklás miatt büntetőeljárás indult az elsőszámú vádlott ellen, mely során behívásra nem jelent meg. Emiatt 2022 februárjában reggel hat órakor megjelentek a férfi házánál a rendőrök, ahol többszöri kopogás után sem nyitott ajtót nekik senki, az ajtó pedig nem volt zárva, így a rendőrök bementek a házba, ahol a hálóban aludt a férfi és az akkor hároméves kislánya

A hatóságok felkeltették a vádlottat és közölték vele, hogy be kell vinniük, mert nem jelent meg behívásra. A férfi erre válaszul ellenkezett, szidta a rendőröket és le is köpte őket, mire ők meg akarták bilincselni a vádlottat. Ezt követően megérkezett a férfi élettársa is, aki szintén akadályozta a rendőröket munkájukban vissza akarta tartani őket.

Végül az elsőszámú vádlott a nőnek azt mondta, hogy hozzon kést és szurkálja meg a rendőröket vele, mire élettársa a konyha felé vette az irányt, de a rendőrök időben megállították. Ismét dulakodás tört ki és a férfi ellökte az egyik rendőrt, aki a szekrénynek esett, de utána a férfit sikeresen bilincsbe tették és a rendőrautó felé vették az irányt. A férfi a másodszámú vádlottat arra utasította ekkor, hogy az udvaron lévő építési törmelékkel dobálja meg az autót, amit ő meg is tett, ezzel 300 ezres kárt okozva a járműben. 

A bírósági tárgyalás

A tárgyalás során az elsőszámú vádlottról kiderült, hogy korábban rablás, garázdaság, lopás, súlyos testi sértés, bódult vezetés, és kábítószer miatt is került már a hatóságok elé, élettársa büntetett előéltű volt

A férfi emberölés előkészülete, hivatalos személy elleni erőszaka, valamint rongálás vétsége miatt lett előállítva, és már két éve letartóztatásban van. A szabálysértések összegzése alapján a bírónő 5 év szabadságvesztésre ítélte a férfit, a nőt pedig 2 év szabadságvesztésre, de amennyiben a próbaidőben nem követ el szabálysértést, akkor nem kell letöltenie a 2 évet. 

A férfi az ítélet hallatán a bírónőnek azt mondta, hogy „ez egy vicc” és többször is korrupcióval kapcsolatos megjegyzéseket tett.

 

 

