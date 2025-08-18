augusztus 18., hétfő

39 perce

Nem először fenték a fogukat bűnözők a MiG-vadászgépekre, Amerikába is ki akartak csempészni kettőt

Címkék#múltidézés#vadászgépek#lopás#MiG-29

A kecskeméti MiG vadászgépek sokak fantáziáját megmozgatják. Nemrég betörtek a kecskeméti katonai repülőtérre és az ott tárolt MiG–29-es vadászgépekből fontos alkatrészeket vittek el. 29 évvel ezelőtt pedig két vadászgépet ki akartak csempészni Amerikába.

Vizi Zalán

Hírportálunk is beszámolt a lehetetlennek tűnő kecskeméti betörésről. Állítólag átvágták a kecskeméti katonai repülőtér drótkerítését és értékes alkatrészeket loptak el a már forgalomból kivont, de még üzemkész állapotban tárolt MiG–29-es vadászgépekből.

A kecskeméti katonai repülőtéren MiG–29-es vadászrepülőgépek szállnak le
A kecskeméti katonai repülőtéren MiG–29-es vadászrepülőgépek
Fotó: Bús Csaba / Illusztráció

A Honvédelmi Minisztérium is vizsgálódik

A hír hallatán azonnal megkerestük a Honvédelmi Minisztériumot, amely hírportálunkkal annyit közölt, hogy az ügyben a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság indított eljárást. Mint írták, a nyomozás érdekeire tekintettel bővebb információt nem adhattak. Azt viszont Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter megerősítette, hogy belső vizsgálatot indítottak.

A vizsgálódás nem véletlen, ugyanis igencsak kétséges, hogyan fordulhatott elő az, hogy idegenek betörnek – ráadásul ilyen egyszerű módszerrel – egy magyar katonai reptérre, pláne egy NATO-bázis területére és még a lopást is sikerrel tudták végrehajtani.

Korábban is volt simliskedés a kecskeméti katonai repülőtéren

Kecskemét alpolgármestere, Bán János, Hunyadi könyvsorozat szerzője, a Petőfi Népe korábbi újságírója az eset kapcsán felelevenítette azt a történetet, amikor szintén a kecskeméti reptér és a MiG vadászgépek kerültek fókuszba.

Ez 1996 végén történt, amikor két működőképes, harckész állapotú vadászgépet akartak az Egyesült Államokba csempészni. Erről akkoriban maga Bán János tudósított a Petőfi Népében.

Robbanóanyagokat is találtak a csomagtérben

A történet szerint két MiG–21-es vadászgépet értékesített a Magyar Honvédség beszerzési hivatala egy egyesült államokbeli vásárlónak. A milliárdos amerikai vevő egyértelműen úgynevezett stacionális maketteket vett, azaz hatástalanított, használhatatlanná tett gépeket, melyek mindössze díszletként funkcionálhatnak – olvasható az 1996 novemberében megjelent tudósításban.

A vámosok és a katonai ügyészség emberei viszont 

  • tökéletesen működőképes gépágyút, 
  • tíz kilogramm robbanóanyagot, 
  • két rakétát, 
  • működőképes lokátort 
  • és egyéb harci felszereléseket 

találtak a szétszerelt, Amerikába szánt alkatrészek között. Innentől kezdve az ügy fegyvercsempészésnek számított.

A két MiG-21-es harci gép közül az egyik UM-típusú, kétüléses gyakorló, felderítő gép volt. Ezt makettként eladni csak úgy lehetett volna, ha azt az átadás-átvétel előtt szó szerint megrongálják, azaz hatástalanítják. A kecskeméti katonai repülőtéren a szállítás előtt tartott vámellenőrzés során viszont megállapították, hogy nemcsak a gépágyú, de gyakorlatilag mindkét gép üzemképes volt.

Egy cikk egy régebbi Petőfi Népében, amely szerint a kecskeméti katonai repülőtérről vadászgépeket akartak lopni
A kecskeméti katonai repülőtérről Amerikába akarták csempészni a vadászgépeket

80 évre titkosították a MiG-aktákat

Az 1996 novemberében történt, akkoriban csak MiG-botránynak nevezett ügy kapcsán eleinte azt nyilatkozta dr. Lele András alezredes, szegedi katonai ügyész, hogy még karácsonyig kiderítik, hogy mi is történt valójában. Majd december 10-én már arról cikkezett a Petőfi Népe, hogy a katonai biztonsági főnök 80 évre titkosította a MiG-aktákat, pontosabban „az ügy titkosszolgálati módszerekre vonatkozó részleteit”. 

További információkat viszont akkor nem hoztak nyilvánosságra, ennek megfelelően 2076-ban tudhatja meg a közvélemény, hogy mi és ki állt az 1996-os országos botrány hátterében. 

 

 

