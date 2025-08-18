39 perce
Nem először fenték a fogukat bűnözők a MiG-vadászgépekre, Amerikába is ki akartak csempészni kettőt
A kecskeméti MiG vadászgépek sokak fantáziáját megmozgatják. Nemrég betörtek a kecskeméti katonai repülőtérre és az ott tárolt MiG–29-es vadászgépekből fontos alkatrészeket vittek el. 29 évvel ezelőtt pedig két vadászgépet ki akartak csempészni Amerikába.
Hírportálunk is beszámolt a lehetetlennek tűnő kecskeméti betörésről. Állítólag átvágták a kecskeméti katonai repülőtér drótkerítését és értékes alkatrészeket loptak el a már forgalomból kivont, de még üzemkész állapotban tárolt MiG–29-es vadászgépekből.
A Honvédelmi Minisztérium is vizsgálódik
A hír hallatán azonnal megkerestük a Honvédelmi Minisztériumot, amely hírportálunkkal annyit közölt, hogy az ügyben a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság indított eljárást. Mint írták, a nyomozás érdekeire tekintettel bővebb információt nem adhattak. Azt viszont Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter megerősítette, hogy belső vizsgálatot indítottak.
A vizsgálódás nem véletlen, ugyanis igencsak kétséges, hogyan fordulhatott elő az, hogy idegenek betörnek – ráadásul ilyen egyszerű módszerrel – egy magyar katonai reptérre, pláne egy NATO-bázis területére és még a lopást is sikerrel tudták végrehajtani.
Korábban is volt simliskedés a kecskeméti katonai repülőtéren
Kecskemét alpolgármestere, Bán János, Hunyadi könyvsorozat szerzője, a Petőfi Népe korábbi újságírója az eset kapcsán felelevenítette azt a történetet, amikor szintén a kecskeméti reptér és a MiG vadászgépek kerültek fókuszba.
Ez 1996 végén történt, amikor két működőképes, harckész állapotú vadászgépet akartak az Egyesült Államokba csempészni. Erről akkoriban maga Bán János tudósított a Petőfi Népében.
Robbanóanyagokat is találtak a csomagtérben
A történet szerint két MiG–21-es vadászgépet értékesített a Magyar Honvédség beszerzési hivatala egy egyesült államokbeli vásárlónak. A milliárdos amerikai vevő egyértelműen úgynevezett stacionális maketteket vett, azaz hatástalanított, használhatatlanná tett gépeket, melyek mindössze díszletként funkcionálhatnak – olvasható az 1996 novemberében megjelent tudósításban.
A vámosok és a katonai ügyészség emberei viszont
- tökéletesen működőképes gépágyút,
- tíz kilogramm robbanóanyagot,
- két rakétát,
- működőképes lokátort
- és egyéb harci felszereléseket
találtak a szétszerelt, Amerikába szánt alkatrészek között. Innentől kezdve az ügy fegyvercsempészésnek számított.
A két MiG-21-es harci gép közül az egyik UM-típusú, kétüléses gyakorló, felderítő gép volt. Ezt makettként eladni csak úgy lehetett volna, ha azt az átadás-átvétel előtt szó szerint megrongálják, azaz hatástalanítják. A kecskeméti katonai repülőtéren a szállítás előtt tartott vámellenőrzés során viszont megállapították, hogy nemcsak a gépágyú, de gyakorlatilag mindkét gép üzemképes volt.
80 évre titkosították a MiG-aktákat
Az 1996 novemberében történt, akkoriban csak MiG-botránynak nevezett ügy kapcsán eleinte azt nyilatkozta dr. Lele András alezredes, szegedi katonai ügyész, hogy még karácsonyig kiderítik, hogy mi is történt valójában. Majd december 10-én már arról cikkezett a Petőfi Népe, hogy a katonai biztonsági főnök 80 évre titkosította a MiG-aktákat, pontosabban „az ügy titkosszolgálati módszerekre vonatkozó részleteit”.
További információkat viszont akkor nem hoztak nyilvánosságra, ennek megfelelően 2076-ban tudhatja meg a közvélemény, hogy mi és ki állt az 1996-os országos botrány hátterében.
