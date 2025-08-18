Nem először fenték a fogukat bűnözők a MiG-vadászgépekre, Amerikába is ki akartak csempészni kettőt

Hírportálunk is beszámolt a lehetetlennek tűnő kecskeméti betörésről. Állítólag átvágták a kecskeméti katonai repülőtér drótkerítését és értékes alkatrészeket loptak el a már forgalomból kivont, de még üzemkész állapotban tárolt MiG–29-es vadászgépekből.

A kecskeméti katonai repülőtéren MiG–29-es vadászrepülőgépek

A Honvédelmi Minisztérium is vizsgálódik

A hír hallatán azonnal megkerestük a Honvédelmi Minisztériumot, amely hírportálunkkal annyit közölt, hogy az ügyben a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság indított eljárást. Mint írták, a nyomozás érdekeire tekintettel bővebb információt nem adhattak. Azt viszont Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter megerősítette, hogy belső vizsgálatot indítottak.

A vizsgálódás nem véletlen, ugyanis igencsak kétséges, hogyan fordulhatott elő az, hogy idegenek betörnek – ráadásul ilyen egyszerű módszerrel – egy magyar katonai reptérre, pláne egy NATO-bázis területére és még a lopást is sikerrel tudták végrehajtani.

Korábban is volt simliskedés a kecskeméti katonai repülőtéren

Kecskemét alpolgármestere, Bán János, Hunyadi könyvsorozat szerzője, a Petőfi Népe korábbi újságírója az eset kapcsán felelevenítette azt a történetet, amikor szintén a kecskeméti reptér és a MiG vadászgépek kerültek fókuszba.

Ez 1996 végén történt, amikor két működőképes, harckész állapotú vadászgépet akartak az Egyesült Államokba csempészni. Erről akkoriban maga Bán János tudósított a Petőfi Népében.

Robbanóanyagokat is találtak a csomagtérben

A történet szerint két MiG–21-es vadászgépet értékesített a Magyar Honvédség beszerzési hivatala egy egyesült államokbeli vásárlónak. A milliárdos amerikai vevő egyértelműen úgynevezett stacionális maketteket vett, azaz hatástalanított, használhatatlanná tett gépeket, melyek mindössze díszletként funkcionálhatnak – olvasható az 1996 novemberében megjelent tudósításban.

A vámosok és a katonai ügyészség emberei viszont

tökéletesen működőképes gépágyút,

tíz kilogramm robbanóanyagot,

két rakétát,

működőképes lokátort

és egyéb harci felszereléseket

találtak a szétszerelt, Amerikába szánt alkatrészek között. Innentől kezdve az ügy fegyvercsempészésnek számított.