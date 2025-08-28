Farakás és nyárfaerdő is lángra kapott

Farakás égett szerda délelőtt Kecskeméten, a Bíbor utcában. A tulajdonos oltani kezdte a tüzet. A kecskeméti hivatásos tűzoltók a tűzzel érintett területet átvizsgálták, a szükséges utómunkálatokat vízsugárral elvégezték.

Több tűzhöz is riasztották a katasztrófavédelmet

Fotó: Shutterstock.com/Illusztráció

Egy nyárfaerdő aljnövényzete és a száraz tarló égett öt hektáron szerda délelőtt Kiskunfélegyháza külterületén. A kiskunfélegyházi és a kecskeméti hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával, három vízsugárral, puttonyfecskendővel és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet.

Összehordott hulladék égett szerda délután Bátyán, a Bajai úton. A kalocsai hivatásos tűzoltók a tüzet egy vízsugárral és kéziszerszámokkal eloltották, a környezetvédelmi hatóságot értesítették. Személyi sérülés nem történt.

Letért az útról és az árokban a tetejére borult egy személyautó csütörtök hajnalban az 54-es számú főúton, Bócsa közelében. A balesetben egy ember megsérült, őt a mentők kórházba szállították. A járművet a soltvadkerti önkormányzati tűzoltók áramtalanították.

Az oldalára borult egy személyautó csütörtök kora reggel Kiskunfélegyházán, a Liget utcában. A kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók egy embert létra segítségével kiszabadítottak a járműből, majd átadták a mentőknek. A mentők a sérültet kórházba szállították.

Szerdán még három esetben riasztották a tűzoltókat száraz növényzet tüzéhez, egy esetben kérték a segítségüket kidőlt fa eltávolításához és egy esetben pedig lakásba történő behatoláshoz – írja a katasztrófavédelem.