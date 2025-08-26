Több helyen is pusztítottak a lángok Bács-Kiskunban

Száraz fű és tarló égett két helyen hétfő délelőtt Fülöpháza közelében, az 52-es főút mellett. A tűz körülbelül öthektárnyi területet érintett, amit a kerekegyházi önkormányzati és a kecskeméti hivatásos tűzoltók öt vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltottak el. A munkálatokban civilek is segítettek és egy erőgépet is bevetettek.

Pusztítottak a lángok Bács-Kiskunban

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Körbálák és egy melléképület égett hétfő délután egy tanyán Jakabszállás közelében. A kiskunfélegyházi, a kiskőrösi és a kiskunhalasi hivatásos tűzoltók három vízsugárral eloltották az épület lángjait, a hetven darab körbálát pedig felügyelet mellett elégették.

Tarló, száraz fű és az út szélén lévő fatuskók égtek három hektáron hétfő délután Kerekegyháza közelében, az 5214-es út mellett. A lángokat a kecskeméti hivatásos és a kerekegyházi önkormányzati tűzoltók oltották el, öt vízsugárral. Személyi sérülés nem történt.

Hétfőn még három esetben riasztották a tűzoltókat száraz növényzet tüzéhez és egy esetben kérték a segítségüket kidőlt fa eltávolításához – írja a katasztrófavédelem.