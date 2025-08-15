augusztus 15., péntek

Katasztrófavédelem

Fának ütközött egy autó Solton

Csütörtökön 1 tűzesettel és 3 műszaki mentéssel kapcsolatos bejelentés érkezett a katasztrófavédelemhez.

Kovács Nóra

Fának ütközött egy személyautó csütörtök éjjel Solton, a Kecskeméti úton. A solti hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. Személyi sérülés nem történt.

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Árokba hajtott egy személygépkocsi péntek hajnalban az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán, Kecskemét térségében.  A kecskeméti hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót, majd átadták a helyszínt a rendőrségnek. Személyi sérülés nem történt.

Csütörtökön még négy esetben riasztották a tűzoltókat száraz növényzet tüzéhez és egy esetben kérték a segítségüket kettéhasadt fa eltávolításához – írja a katasztrófavédelem.

 

