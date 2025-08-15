1 órája
Fának ütközött egy autó Solton
Csütörtökön 1 tűzesettel és 3 műszaki mentéssel kapcsolatos bejelentés érkezett a katasztrófavédelemhez.
Fának ütközött egy személyautó csütörtök éjjel Solton, a Kecskeméti úton. A solti hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. Személyi sérülés nem történt.
Árokba hajtott egy személygépkocsi péntek hajnalban az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán, Kecskemét térségében. A kecskeméti hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót, majd átadták a helyszínt a rendőrségnek. Személyi sérülés nem történt.
Csütörtökön még négy esetben riasztották a tűzoltókat száraz növényzet tüzéhez és egy esetben kérték a segítségüket kettéhasadt fa eltávolításához – írja a katasztrófavédelem.