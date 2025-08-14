augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Katasztrófavédelem

59 perce

Három embert szállítottak kórházba a baleset helyszínéről

Címkék#tűzeset#baleset#katasztrófavédelem

Szerdán 5 tűzesettel és 2 műszaki mentéssel kapcsolatos beavatkozást igénylő bejelentés érkezett a katasztrófavédelemhez.

Kovács Nóra

Egy személyautó, egy kisteherautó és egy autószállító nyerges vontató ütközött össze szerda délelőtt az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Lajosmizse térségében. A lajosmizsei önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket, majd átadták a helyszínt a rendőrségnek. A mentők három embert szállítottak kórházba.

személyautó, kisteherautó és nyerges vontató ütközött, a tűzoltók Lajosmizse térségében dolgoztak,
Több gépjármű ütközött a sztrádán
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Összeütközött két gépjármű szerda délelőtt az 5305-ös út Harta és Dunatetétlen közötti szakaszán. Az ütközés erejétől az egyik kocsi az árokba került. A műszaki mentést végző solti hivatásos tűzoltók elvégezték az áramtalanítást, majd átadták a helyszínt a rendőrségnek. A balesetben senki sem sérült meg.

Száraz növényzet égett egy hektáron szerda délután Kiskunfélegyházán, a Délibáb utcában. A kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók négy vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. Személyi sérülés nem volt – írja a katasztrófavédelem. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu