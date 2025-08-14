Három embert szállítottak kórházba a baleset helyszínéről

Egy személyautó, egy kisteherautó és egy autószállító nyerges vontató ütközött össze szerda délelőtt az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Lajosmizse térségében. A lajosmizsei önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket, majd átadták a helyszínt a rendőrségnek. A mentők három embert szállítottak kórházba.

Több gépjármű ütközött a sztrádán

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Összeütközött két gépjármű szerda délelőtt az 5305-ös út Harta és Dunatetétlen közötti szakaszán. Az ütközés erejétől az egyik kocsi az árokba került. A műszaki mentést végző solti hivatásos tűzoltók elvégezték az áramtalanítást, majd átadták a helyszínt a rendőrségnek. A balesetben senki sem sérült meg.

Száraz növényzet égett egy hektáron szerda délután Kiskunfélegyházán, a Délibáb utcában. A kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók négy vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. Személyi sérülés nem volt – írja a katasztrófavédelem.