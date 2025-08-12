1 órája
Felrobbant egy gázpalack a keceli tűzben
Autó- és épülettűz, valamint egy súlyos balesett miatt is riasztották hétfőn a Bács-Kiskun vármegyei tűzoltókat.
Teljes terjedelmében égett egy nagyjából harminc négyzetméteres melléképület, és ötszáz négyzetméteren meggyulladt az avar is hétfő délelőtt Kecelen, a Bartók Béla utcában. A keceli önkormányzati, valamint a kiskőrösi és a kiskunhalasi hivatásos tűzoltók három vízsugárral fékezték meg a lángokat. Az épületben egy gázpalack is felrobbant.
Összeütközött egy személyautó és egy nyerges vontató hétfő délután az 51-es főúton, Dusnoknál. A balesetben egy ember megsérült. A kalocsai hivatásos tűzoltók áramtalanították a személyautót, majd átadták a helyszínt a rendőrségnek.
Egy személygépjármű motorterében keletkezett tűz kedd hajnalban Kiskunmajsa külterületén. A kiskunmajsai hivatásos tűzoltók a tüzet egy vízsugárral eloltották. Személyi sérülés nem történt.
Hétfőn még egy esetben kérték a tűzoltók segítségét lehasadt nagy méretű faág eltávolításához – írja a katasztrófavédelem.
