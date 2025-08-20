augusztus 20., szerda

István névnap

Bűncselekmény

1 órája

Országos lopássorozat szálai vezettek Kiskunfélegyházára, hajnalban csaptak le a rendőrök

Címkék#bűncselekmény#rendőrség#katalizátor#lopás

Egy több vármegyére kiterjedő katalizátorlopási ügy nyomozása Kiskunfélegyházáig vezetett. A páros egyik tagját a helyi benzinkúton fogták el.

Mester-Horváth Nikolett

A Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság nyomozást indított ismeretlen tettes ellen, miután július 28-án éjszaka öt jármű katalizátorát vágták le és lopták el – közölte Facebook-oldalán a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrség. Széles körű adatgyűjtést végeztek, kamerafelvételeket elemeztek, ennek köszönhetően beazonosították a bűncselekmények elkövetőit: két férfit, akik közül az egyiket augusztus 15-én hajnalban Kiskunfélegyházán, egy benzinkúton fogták el.

hajnalban csaptak le a rendőrök Kiskunfélegyházán
Országos lopássorozat szálai vezettek Kiskunfélegyházára
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A 32 éves férfi autójában két darab fém vágókorongot találtak, amelyeket feltehetően a bűncselekményekhez használtak. A nyomozók őrizetbe vették, és 12 rendbeli lopás bűntette miatt hallgatták ki. A férfit és társát több, a közelmúltban több vármegyékben történt katalizátorlopással is összefüggésbe hozták. A hatóság a gyanúsított letartóztatását kezdeményezte.

 

 

