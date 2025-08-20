Országos lopássorozat szálai vezettek Kiskunfélegyházára, hajnalban csaptak le a rendőrök

A Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság nyomozást indított ismeretlen tettes ellen, miután július 28-án éjszaka öt jármű katalizátorát vágták le és lopták el – közölte Facebook-oldalán a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrség. Széles körű adatgyűjtést végeztek, kamerafelvételeket elemeztek, ennek köszönhetően beazonosították a bűncselekmények elkövetőit: két férfit, akik közül az egyiket augusztus 15-én hajnalban Kiskunfélegyházán, egy benzinkúton fogták el.

Országos lopássorozat szálai vezettek Kiskunfélegyházára

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A 32 éves férfi autójában két darab fém vágókorongot találtak, amelyeket feltehetően a bűncselekményekhez használtak. A nyomozók őrizetbe vették, és 12 rendbeli lopás bűntette miatt hallgatták ki. A férfit és társát több, a közelmúltban több vármegyékben történt katalizátorlopással is összefüggésbe hozták. A hatóság a gyanúsított letartóztatását kezdeményezte.