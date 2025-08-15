19 perce
Egymást érték a balesetek a forgalmas főúton, torlódásra kell számítani
Ismét baleset történt az 5-ös főúton pénteken késő délután.
Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, pénteken délután összeütközött két személykocsi és egy kisteherautó ütközött össze az 5-ös főút 161-es kilométerénél, Szeged és Szatymaz között. Nem sokkal később újabb baleset történt ezen a főúton, nem messze a délutáni balesettől.
Szintén pénteken délután összeütközött egy személykocsi és egy kisteherautó az 5-ös főút 162-es kilométerénél. A helyszínre a sándorfalvai önkéntes tűzoltók érkeztek ki elsőként, áramtalanították a személykocsit. A beavatkozáshoz rövid időn belül csatlakoztak a szegedi hivatásos tűzoltók is. A baleset miatt a főút érintett szakaszán torlódásra kell számítani – közölte a katasztrófavédelem.
Luxusautón utazna Afrikáig a gólya? Egyértelműen jelezte szándékát a vándormadár – videóval