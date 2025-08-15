Egymást érték a balesetek a forgalmas főúton, torlódásra kell számítani

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, pénteken délután összeütközött két személykocsi és egy kisteherautó ütközött össze az 5-ös főút 161-es kilométerénél, Szeged és Szatymaz között. Nem sokkal később újabb baleset történt ezen a főúton, nem messze a délutáni balesettől.

Baleset miatt torlódásra kell számítani az 5-ös főúton

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Szintén pénteken délután összeütközött egy személykocsi és egy kisteherautó az 5-ös főút 162-es kilométerénél. A helyszínre a sándorfalvai önkéntes tűzoltók érkeztek ki elsőként, áramtalanították a személykocsit. A beavatkozáshoz rövid időn belül csatlakoztak a szegedi hivatásos tűzoltók is. A baleset miatt a főút érintett szakaszán torlódásra kell számítani – közölte a katasztrófavédelem.