Karambol

19 perce

Egymást érték a balesetek a forgalmas főúton, torlódásra kell számítani

Címkék#baleset#5-ös főút#karambol

Ismét baleset történt az 5-ös főúton pénteken késő délután.

Várkonyi Rozália

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, pénteken délután összeütközött két személykocsi és egy kisteherautó ütközött össze az 5-ös főút 161-es kilométerénél, Szeged és Szatymaz között. Nem sokkal később újabb baleset történt ezen a főúton, nem messze a délutáni balesettől.

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Szintén pénteken délután összeütközött egy személykocsi és egy kisteherautó az 5-ös főút 162-es kilométerénél. A helyszínre a sándorfalvai önkéntes tűzoltók érkeztek ki elsőként, áramtalanították a személykocsit. A beavatkozáshoz rövid időn belül csatlakoztak a szegedi hivatásos tűzoltók is. A baleset miatt a főút érintett szakaszán torlódásra kell számítani – közölte a katasztrófavédelem.

 

 

