Teljes szélességében lezárták az 54-es főutat, súlyos balesethez riasztották a mentőket
Az 54-es főút belterületi szakaszán forgalmi akadály van.
Összeütközött egy személyautó és egy motorkerékpár Nemesnádudvaron, a Petőfi utcában, azaz az 54-es főút belterületi szakaszán, a Rákóczi utcánál pénteken délelőtt. A bajai hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amelyhez a mentőket is riasztották. A raj áramtalanította a gépkocsit. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – közölte a katasztrófavédelem.
Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, pénteken szintén délelőtt, egy motoros rendőrt ütött el egy személyautó Kiskunmajsán. A balesetben a rendőr megsérült.
