Karambol

3 órája

Teljes szélességében lezárták az 54-es főutat, súlyos balesethez riasztották a mentőket

Címkék#tűzoltó#baleset#karambol

Az 54-es főút belterületi szakaszán forgalmi akadály van.

Várkonyi Rozália

Összeütközött egy személyautó és egy motorkerékpár Nemesnádudvaron, a Petőfi utcában, azaz az 54-es főút belterületi szakaszán, a Rákóczi utcánál pénteken délelőtt. A bajai hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amelyhez a mentőket is riasztották. A raj áramtalanította a gépkocsit. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – közölte a katasztrófavédelem.

mentők sietnek a balesethez
A mentőket is riasztották a balesethez
Forrás: Országos Mentőszolgálat / Illusztráció

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, pénteken szintén délelőtt, egy motoros rendőrt ütött el egy személyautó Kiskunmajsán. A balesetben a rendőr megsérült. 

FRISSÍTÉS: A balesetről további információkat és helyszíni képet IDE KATTINTVA talál.

 

 

