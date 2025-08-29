Teljes szélességében lezárták az 54-es főutat, súlyos balesethez riasztották a mentőket

Összeütközött egy személyautó és egy motorkerékpár Nemesnádudvaron, a Petőfi utcában, azaz az 54-es főút belterületi szakaszán, a Rákóczi utcánál pénteken délelőtt. A bajai hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amelyhez a mentőket is riasztották. A raj áramtalanította a gépkocsit. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – közölte a katasztrófavédelem.

A mentőket is riasztották a balesethez

Forrás: Országos Mentőszolgálat / Illusztráció

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, pénteken szintén délelőtt, egy motoros rendőrt ütött el egy személyautó Kiskunmajsán. A balesetben a rendőr megsérült.

FRISSÍTÉS: A balesetről további információkat és helyszíni képet IDE KATTINTVA talál.