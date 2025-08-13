Hajnali razzia Kecskeméten, titokzatos csomagok kerültek elő egy autóból

Augusztus 9-én hajnalban Kecskeméten, a Zsinór utcában egy autót állítottak meg a rendőrök, amelyet egy 41 éves férfi vezetett, mellette egy 33 éves nő ült. A járőrök átvizsgálták a járművet és az utasok ruházatát. Kábítószer-birtoklás gyanúja vezetett letartóztatáshoz.

Kábítószer-birtoklás miatt tartóztatták le a párost

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A jármű kesztyűtartójából alufóliába csomagolva 11 gramm zöld növényi törmeléket, a hátsó ülésről 60 gramm fehér kristályos port találtak. A férfi zsebében üvegpipa, 15 gramm fehér kristályos anyag és 7 tabletta is volt. A nőnél is több tabletta, 21 gramm fehér kristályos por és egy digitális mérleg volt.

Több mint 100 gramm kábítószergyanús anyagot találtak egy autóban és az utasoknál Kecskeméten

Forrás: police.hu

Kábítószer-birtoklás miatt kell felelniük

A rendőrök lefoglalták a kábítószergyanús anyagokat és eszközöket, majd előállították a férfit és a nőt. Gyorsteszt igazolta, hogy kábítószerről van szó. A párost kábítószer-birtoklás miatt gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették és letartóztatásukat kezdeményezték – közölte a rendőrség a police.hu oldalon.