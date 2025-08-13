augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bűnügy

27 perce

Hajnali razzia Kecskeméten, titokzatos csomagok kerültek elő egy autóból

Címkék#kábítószer#bűnügy#drog#rendőrség

Egy hajnali rendőri intézkedés végén furcsa csomagok kerültek elő egy autóból.

Baon.hu

Augusztus 9-én hajnalban Kecskeméten, a Zsinór utcában egy autót állítottak meg a rendőrök, amelyet egy 41 éves férfi vezetett, mellette egy 33 éves nő ült. A járőrök átvizsgálták a járművet és az utasok ruházatát. Kábítószer-birtoklás gyanúja vezetett letartóztatáshoz.

kábítószer-birtoklás miatt kell felelniük
Kábítószer-birtoklás miatt tartóztatták le a párost
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A jármű kesztyűtartójából alufóliába csomagolva 11 gramm zöld növényi törmeléket, a hátsó ülésről 60 gramm fehér kristályos port találtak. A férfi zsebében üvegpipa, 15 gramm fehér kristályos anyag és 7 tabletta is volt. A nőnél is több tabletta, 21 gramm fehér kristályos por és egy digitális mérleg volt.

A rendőrök lefoglalták a kábítószert
Több mint 100 gramm kábítószergyanús anyagot találtak egy autóban és az utasoknál Kecskeméten
Forrás: police.hu

Kábítószer-birtoklás miatt kell felelniük

A rendőrök lefoglalták a kábítószergyanús anyagokat és eszközöket, majd előállították a férfit és a nőt. Gyorsteszt igazolta, hogy kábítószerről van szó. A párost kábítószer-birtoklás miatt gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették és letartóztatásukat kezdeményezték – közölte a rendőrség a police.hu oldalon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu