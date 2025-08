Figyeljen, mert lecsaphatnak: így lopják el a kocsiját, miközben ott áll mellette – videóval

A Mogyoródi úton történt esetről a Rendészeti Államtitkárság is beszámolt – nem véletlenül. Egy budapesti nyomozó hiába próbálta lezárni az autóját, az rejtélyes módon nyitva maradt. A háttérben egy bűnöző állt, aki modern technológiát vetett be: egy jelblokkolót. Az ilyen eszközök már nem csak a filmekben szerepelnek, hanem akár a legközelebbi gyorsétterem parkolójában is működésbe léphetnek.

Szemfüles rendőr buktatta le a jelblokkolóval dolgozó tolvajt

A rendőr cselhez folyamodott – bejött!

A zuglói rendőr észrevette, hogy a kocsi nem záródik, és gyanúsan viselkedő férfit látott a közelben. Úgy tett, mintha távozna, és nyitva hagyta a járművet, miközben egy közeli üzletből figyelte az eseményeket. A férfi hasitasijában matatva elindult a kiszemelt Skoda felé, de a felbukkanó egyenruhásokat meglátva menekülőre fogta.

Az üldözés nem tartott sokáig: a rendőrök elfogták a férfit, aki kiderült, hogy már körözték, és az EU területéről is kiutasították. Nála több ezer euró készpénz, egy mobiltelefon, valamint egy jelblokkoló is előkerült. Azóta bűnügyi felügyelet alatt áll.

Mi is az a jelblokkoló?

A jelblokkoló egy kis méretű elektronikus eszköz, amely képes zavarni az autók távirányítós zárásához használt rádiójeleket. A tolvajnak elég annyi, hogy közel álljon a célpontjához, és máris hatástalanítja a zárási parancsot – az autó nyitva marad, a tulajdonos pedig mit sem sejtve besétál a boltba.

Egyes típusok akár több tíz méteres sugarú körben is működnek, így a bűnözők teljes nyugalomban választhatják ki áldozatukat egy nagyobb parkolóban.

Ezekre figyeljen, ha meg akarja védeni az autóját!

Nem hallja a zárás kattanását? Gyanús.

Nem villan fel a fényszóró? Ellenőrizze manuálisan az ajtót.

Több próbálkozás után sem záródik? Lehet, hogy jelblokkolóval zavarják meg a jelet.

Gyanúsan ácsorgó alakok a közelben? Kerülje el, és figyelmeztesse a hatóságokat.

Ha ilyesmit tapasztal, inkább zárja be az autót kulccsal, és jelezze a biztonsági szolgálatnak vagy a rendőrségnek a szokatlan mozgásokat.

Nem csak Pesten van veszély

Bár az eset Budapesten történt, hasonló bűncselekmények bárhol előfordulhatnak – akár Kecskeméten, Baján vagy Kiskunhalason is. A nyári időszakban különösen sokan állnak meg rövid időre gyorséttermeknél vagy bevásárlóközpontoknál – a tolvajok pedig pontosan ezt használják ki. Érdemes minden esetben meggyőződni arról, hogy ténylegesen bezártuk-e autónkat.