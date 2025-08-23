augusztus 23., szombat

Rejtélyes halálesetek Bács-Kiskunban: közel 40 holttest titkát próbálják feltárni a rendőrök

Címkék#haláleset#rendőrség#holttest

Sokszor találkozhatunk olyan hírekkel, amelyek titokzatos halálesetekről szólnak. Az egyik legégetőbb probléma az ismeretlen holttest azonosítása, amely a hatóságok számára komoly kihívást jelent.

Pozsgai Ákos

Az ismeretlen holttestek azonosítása kiemelten fontos, jogi, etikai és humanitárius szempontból egyaránt. Nem csupán a bűnügyek feltárásának alapvető lépése, hanem a hozzátartozók számára is elengedhetetlen a gyászfolyamat lezárásához és a kegyeleti jogok gyakorlásához. Az holttestek azonosítása sokszor komoly kihívások elé állítják a hatóságokat.

közel 40 ismeretlen holttest titkát próbálják feltárni a rendőrök
Az ismeretlen holttestek azonosítása a hatóságok számára komoly kihívást jelent
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Rengeteg ismeretlen holttest ügyében kéri a rendőrség a lakosság segítségét

A rendelkezésre álló adatok alapján országosan több mint 1100 azonosítatlan holttest ügyében kér segítséget a rendőrség a lakosságtól, amelyből 39 eset Bács-Kiskun vármegyéhez köthető

Ezek az esetek nem csupán a közelmúltból származnak, hanem hosszú évtizedes ügyek is szerepelnek közöttük. Vannak olyan azonosítatlan holttestek, amelyeket több mint 30 éve nem sikerült beazonosítani. Ez a jelenség rávilágít a hagyományos nyomozati módszerek korlátaira és a modern kriminalisztikai eszközök, különösen a genetikai azonosítás nélkülözhetetlenségére.

Az iratok hiánya már önmagában is megnehezíti a beazonosítást, de amikor a maradványok már hetek, hónapok, vagy akár évtizedek óta hevernek valahol, a bomlási folyamatok jelentősen roncsolják a fizikai és biológiai jeleket, mint például az ujjlenyomatokat, az arcvonásokat vagy a hagyományos DNS-mintákat, amelyek a személyazonosság megállapításához szükségesek lennének. Ilyen körülmények között a nyomozás hangsúlya eltolódik, és a fellelhető másodlagos adatokra, mint a ruházat, személyes tárgyak, vagy a genetikai maradványok vizsgálatára koncentrál. Ez a megközelítés sokszor lassabb és több erőforrást igényel.

Az ismeretlen holttestek azonosításának kihívásai

Az azonosítatlan holttestekkel kapcsolatos nyomozati eljárásokat szigorú jogi és szakmai protokollok szabályozzák. Amikor a hatóságok ismeretlen holttestet találnak, az elsődleges lépés egy közigazgatási hatósági eljárás megindítása, amennyiben a helyszíni szemle során nem merül fel bűncselekményre utaló körülmény. Ennek az eljárásnak a célja a haláleset körülményeinek tisztázása és az elhunyt személyazonosságának megállapítása. Amennyiben a nyomozás során bűncselekmény gyanúja merül fel, a jogi besorolás megváltozik, és büntetőeljárás indul.

A közigazgatási és a büntetőeljárás jelentősen különbözik az alkalmazható nyomozati eszközök és a mozgósítható erőforrások tekintetében. A bajai Till Tamás-ügy egy ékes példa erre a folyamatra. Az eredetileg eltűnt személyként nyilvántartott ügyben a rendőrség, egy tanúvallomás alapján, bűncselekményre utaló bizonyítékokat talált. Ekkor az ügy átminősült „emberölés gyanúja miatti nyomozássá”, ami lehetővé tette a szélesebb körű bírósági, törvényszéki, igazságügyi, bűnügyi vizsgálatokat és a rejtélyes haláleset felderítését. 

A legtöbb Bács-Kiskun vármegyei azonosítatlan holttest ügye azonban valószínűleg a közigazgatási eljárás keretein belül zajlik, ami értelemszerűen korlátozottabb lehetőségeket kínál.

A rendőrség az azonosítási folyamat során rendszeresen kéri a nyilvánosság segítségét, különösen a police.hu weboldalon keresztül. Ezek a felhívások részletes személyleírásokat és ruházati adatokat tartalmaznak.

Azonosítatlan holttestek Bács-Kiskunban

Bács-Kiskun vármegye azonosítatlan holttest ügyei térbeli és időbeli szempontból is jelentős különbözőségeket mutatnak. Az esetek egy része frissebb, míg mások több évtizedes, megoldatlan rejtélyek. A legújabb esetek közé tartozik a kecskeméti főtéren talált holttest, amely kapcsán a rendőrség körözést adott ki, részletes személyleírást tartalmazott a gyors azonosítás reményében. 

Hasonlóan, a bajai Duna-parton talált férfi holttestének esetében is a Bajai Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kérte. A nyilvános felhívásban a ruha- és a fogazati adatok is szerepeltek.

Évtizedes rejtélyek és a legtitokzatosabb ügyek

A Bács-Kiskun vármegyei esetek között a legnehezebben megoldható kihívást a több évtizede azonosításra váró ügyek jelentik. A legrégebbi aktív körözés a vármegyében egy 1994. június 23-án, Kecskeméten talált férfi holttestéhez kötődik

A rendőrség leírása szerint a sovány testalkatú, hiányos fogazatú, különös bőrelváltozásokkal rendelkező férfit máig nem sikerült azonosítani, ami a DNS-vizsgálatok széleskörű elterjedése előtti időszak nyomozásának nehézségeit tükrözi. 

Az egyik legrejtélyesebb eset a jánoshalmai kettős holttest ügye, ahol 2024. június 2-án két személy csontmaradványait találták meg, amelyek becslések szerint legalább 30 éve heverhettek a helyszínen. A rendőrség a megtalálás körülményeiről kevés információt közölt. A két, valószínűleg egy napon elhunyt személy esete különösen titokzatos, és rávilágít a rejtett, sokáig felderítetlen halálesetekre.

Rendszeresek a Dunából előkerült holttestek

1995-ben Bátyán és Dunaegyházán is ismeretlen holttestekre bukkantak a rendőrök. 1995. július 2-án Dunaegyháza térségében egy 30–50 év közöttire becsült férfi holttestét találták meg, aki 1-5 hónappal korábban kerülhetett a vízbe. 

Ugyanabban az évben, szeptemberben dobta a partra a víz a Duna-parton, Bátya közelében egy 50 év körüli férfi holttestét, ami körülbelül 10 hónapja lehetett a vízben

2010-ben Apostagon egy férfi koponyát találták meg a vízparton. A Duna, mint természetes vízi szállítási útvonal, plusz kihívást jelent az azonosítás szempontjából, mivel a holttestek eredete a vármegye, sőt, az ország határain kívül is lehet, ami akár nemzetközi együttműködést tehet szükségessé.

 

 

