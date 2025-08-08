2025.08.08. 18:30
Halálutak Magyarországon: itt történik a legtöbb tragikus baleset
A KSH interaktív térképen mutatja be a 2019–2024-es baleseti adatokat, gócpontokat, halálutakat, köztük az 51-es, 52-es és 4-es főutakat. Érdekes információk rajzolódnak ki az interaktív térképen.
A Központi Statisztikai Hivatal megjelentette a 2019–2024 évek személysérüléses közúti közlekedési baleseti adatainak térképes és diagramos vizualizációját. Az interaktív felület kiváló alapja lehet a közúti közlekedés biztonságáról szóló szakmai és társadalmi párbeszédnek: segítségével áttekinthető az interaktív térképen a balesetek havi, heti, valamint a hét napjai szerinti eloszlása, megjelölhetők a baleseti gócpontok és azonosíthatók a legveszélyesebb útszakaszok.
Az interaktív térképen egyéni adatok is kiszűrhetők
A felületen elérhető szűrők lehetővé teszik az adatok egyéni igények szerinti csoportosítását a baleset éve, a sérülés súlyossága (könnyű, súlyos vagy halálos kimenetelű), valamint az okozó jármű típusa (személygépkocsi, motorkerékpár stb.) szerint. A felhasználók érdeklődésüknek megfelelően célzott kutatásokat, részletesebb elemzéseket is végezhetnek, és feltárhatják az adatok térbeli és időbeli összefüggéseit. Az interaktív vizualizáció a hagyományos táblázatos formátumnál átláthatóbb és közérthetőbb módon nyújt betekintést az adatokba.
A Fehér Könyv
Az Európai Unióban 2011-ben jóváhagyott második Fehér Könyv hosszú távú közlekedésbiztonsági célja, hogy a közúti balesetek halálos áldozatainak és súlyos sérültjeinek száma 2050-re a nullához közelítsen az EU területén. Az uniós és a magyar célkitűzés – a „Mindenkit hazavárnak” program – egyaránt rávilágít a kérdést vizsgáló szakstatisztika fontosságára.
A legveszélyesebb hónapok, napok, napszakok
A KSH honlapján elérhető interaktív térkép az Országos Rendőr-főkapitányság adatait dolgozza fel, e szerint 2024-ben Magyarországon 14 687 személysérüléssel járó közúti közlekedési baleset volt. A legtöbb baleset péntekenként, a legkevesebb vasárnaponként történik. A hétköznapok reggel 7–8, valamint a délután 16–17 óra közötti periódusa számít kockázatosnak. Az év legveszélyesebb hónapja a július.
Ittasan okozott balesetek
2024-ben 14 687 balesetből 844-et okoztak ittasan. Ez a szám 2018 óta évről évre folyamatosan csökkent, a visszaesés 2023-ról 2024-re 19% volt, köszönhetően a hatásos rendőri intézkedéseknek. Az ittasan okozott balesetek száma a hétvégéken és a nyári hónapokban megemelkedik. Ittasan legtöbbször személygépkocsival okoztak balesetet (69%) 2024-ben.
Egy hosszabb, csökkenő tendenciát mutató időszak után 2012 óta újra növekedni kezdett a balesetek száma egészen 2020-ig, a Covid19-járvány kezdetéig. A pandémia enyhülését és lezárulását követően a balesetek száma fokozatosan nőtt, azonban egyik évben sem haladta meg a 2019-es szintet.
Közúti balesetekben meghaltak
Az áldozatok száma 1990-től kisebb-nagyobb kilengésektől eltekintve fokozatosan csökken. Átmeneti jelentős romlás 2002-ben történt a megemelt lakott területen kívüli sebességhatár hatására. Míg 1990-ben 2432, 2000-ben 1200, addig 2024-ben – köszönhetően a KRESZ módosításainak és a jogkövető közlekedési magatartás javulásának – mindösszesen 497 fő halt meg közúti balesetben.
Halálutak
A térképen az a hét útszakasz is látszik, ahol a legtöbb halálos baleset történt 2015–2024 között.
A halálos kimenetelű balesetek száma alapján leginkább az 52-es, a 4-es és az 51-es út egy-egy szakasza érdemli ki a halálút elnevezést az adatok tükrében.
14 ember vesztette életét a roncsok között, a súlyos sérültek száma meghaladta a 100-at
