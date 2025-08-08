Halálutak Magyarországon: itt történik a legtöbb tragikus baleset

A Központi Statisztikai Hivatal megjelentette a 2019–2024 évek személysérüléses közúti közlekedési baleseti adatainak térképes és diagramos vizualizációját. Az interaktív felület kiváló alapja lehet a közúti közlekedés biztonságáról szóló szakmai és társadalmi párbeszédnek: segítségével áttekinthető az interaktív térképen a balesetek havi, heti, valamint a hét napjai szerinti eloszlása, megjelölhetők a baleseti gócpontok és azonosíthatók a legveszélyesebb útszakaszok.

Az interaktív térkép a hagyományos táblázatos formátumnál átláthatóbb és közérthetőbb módon láttatja az adatokat

Forrás: KSH

Az interaktív térképen egyéni adatok is kiszűrhetők

A felületen elérhető szűrők lehetővé teszik az adatok egyéni igények szerinti csoportosítását a baleset éve, a sérülés súlyossága (könnyű, súlyos vagy halálos kimenetelű), valamint az okozó jármű típusa (személygépkocsi, motorkerékpár stb.) szerint. A felhasználók érdeklődésüknek megfelelően célzott kutatásokat, részletesebb elemzéseket is végezhetnek, és feltárhatják az adatok térbeli és időbeli összefüggéseit. Az interaktív vizualizáció a hagyományos táblázatos formátumnál átláthatóbb és közérthetőbb módon nyújt betekintést az adatokba.

A Fehér Könyv

Az Európai Unióban 2011-ben jóváhagyott második Fehér Könyv hosszú távú közlekedésbiztonsági célja, hogy a közúti balesetek halálos áldozatainak és súlyos sérültjeinek száma 2050-re a nullához közelítsen az EU területén. Az uniós és a magyar célkitűzés – a „Mindenkit hazavárnak” program – egyaránt rávilágít a kérdést vizsgáló szakstatisztika fontosságára.

A legveszélyesebb hónapok, napok, napszakok

A KSH honlapján elérhető interaktív térkép az Országos Rendőr-főkapitányság adatait dolgozza fel, e szerint 2024-ben Magyarországon 14 687 személysérüléssel járó közúti közlekedési baleset volt. A legtöbb baleset péntekenként, a legkevesebb vasárnaponként történik. A hétköznapok reggel 7–8, valamint a délután 16–17 óra közötti periódusa számít kockázatosnak. Az év legveszélyesebb hónapja a július.

Ittasan okozott balesetek

2024-ben 14 687 balesetből 844-et okoztak ittasan. Ez a szám 2018 óta évről évre folyamatosan csökkent, a visszaesés 2023-ról 2024-re 19% volt, köszönhetően a hatásos rendőri intézkedéseknek. Az ittasan okozott balesetek száma a hétvégéken és a nyári hónapokban megemelkedik. Ittasan legtöbbször személygépkocsival okoztak balesetet (69%) 2024-ben.