36 perce
Ikertestvére adatait adta meg a rendőröknek egy izsáki férfi, bírósági ügy lett belőle
A Kiskőrösi Járási Ügyészség hamis vád vétsége miatt vádat emelt egy férfi ellen. A vádirat szerint a férfi egy rendőri intézkedés során nem a saját, hanem ikertestvére adatait diktálta be.
A Kiskőrösi Járási Ügyészség hamis vád vétsége miatt vádat emelt egy izsáki férfival szemben, aki a szabálysértés miatt intézkedő rendőröknek nem a saját, hanem az ikertestvére adatait diktálta be. Az ügy a Kiskőrösi Járásbíróságon folytatódik, ahol a vádlott bűnösségéről döntenek majd – derül ki a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség közleményéből.
A rendőröket is megtévesztette
A vádirat szerint 2025. január 29-én, az esti órákban Izsákon intézkedtek a rendőrök a férfival szemben. Mivel nem volt nála semmilyen személyazonosító irat, a saját adatai helyett testvére nevét és személyes információit adta meg. A rendőrök ennek alapján helyszíni bírsággal sújtották, amelyet azonban a férfi nem fizetett be.
Az ikertestvér kapta meg a bíróság végzését
Mivel a bírságot nem rendezték, a Bajai Járásbíróság azt szabálysértési elzárásra változtatta át. A megtévesztés ekkor derült ki: a bíróság a végzést az ikertestvérnek küldte ki, aki így szembesült azzal, hogy testvére az ő nevében járt el.
Pénzbüntetést indítványoz az ügyészség
A Kiskőrösi Járási Ügyészség közölte: a férfit hamis vád vétségével vádolják, és vele szemben pénzbüntetés kiszabását indítványozzák. Az ügyben a Kiskőrösi Járásbíróság hoz majd jogerős döntést.
Igazi sikertörténet: így hódította meg az országot Roszik Tamás, a magyar sárgadinnye királya
Ne dőljön be! Kamu nyereményjátékkal próbálják átverni a vásárlókat az IKEA nevében