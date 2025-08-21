Ikertestvére adatait adta meg a rendőröknek egy izsáki férfi, bírósági ügy lett belőle

A Kiskőrösi Járási Ügyészség hamis vád vétsége miatt vádat emelt egy izsáki férfival szemben, aki a szabálysértés miatt intézkedő rendőröknek nem a saját, hanem az ikertestvére adatait diktálta be. Az ügy a Kiskőrösi Járásbíróságon folytatódik, ahol a vádlott bűnösségéről döntenek majd – derül ki a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség közleményéből.

Ikertestvére adatait diktálta be a rendőröknek

Fotó: Mócza Milán / Illusztráció

A rendőröket is megtévesztette

A vádirat szerint 2025. január 29-én, az esti órákban Izsákon intézkedtek a rendőrök a férfival szemben. Mivel nem volt nála semmilyen személyazonosító irat, a saját adatai helyett testvére nevét és személyes információit adta meg. A rendőrök ennek alapján helyszíni bírsággal sújtották, amelyet azonban a férfi nem fizetett be.

Az ikertestvér kapta meg a bíróság végzését

Mivel a bírságot nem rendezték, a Bajai Járásbíróság azt szabálysértési elzárásra változtatta át. A megtévesztés ekkor derült ki: a bíróság a végzést az ikertestvérnek küldte ki, aki így szembesült azzal, hogy testvére az ő nevében járt el.

Pénzbüntetést indítványoz az ügyészség

A Kiskőrösi Járási Ügyészség közölte: a férfit hamis vád vétségével vádolják, és vele szemben pénzbüntetés kiszabását indítványozzák. Az ügyben a Kiskőrösi Járásbíróság hoz majd jogerős döntést.