augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bűnügy

36 perce

Ikertestvére adatait adta meg a rendőröknek egy izsáki férfi, bírósági ügy lett belőle

Címkék#pénzbüntetés#Kiskőrösi Járási Ügyészség#ikertestvér

A Kiskőrösi Járási Ügyészség hamis vád vétsége miatt vádat emelt egy férfi ellen. A vádirat szerint a férfi egy rendőri intézkedés során nem a saját, hanem ikertestvére adatait diktálta be.

Várkonyi Rozália

A Kiskőrösi Járási Ügyészség hamis vád vétsége miatt vádat emelt egy izsáki férfival szemben, aki a szabálysértés miatt intézkedő rendőröknek nem a saját, hanem az ikertestvére adatait diktálta be. Az ügy a Kiskőrösi Járásbíróságon folytatódik, ahol a vádlott bűnösségéről döntenek majd – derül ki a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség közleményéből.

Rendőrségi igazoltatás során ikertestvére adatit diktálta le
Ikertestvére adatait diktálta be a rendőröknek
Fotó: Mócza Milán / Illusztráció

A rendőröket is megtévesztette

A vádirat szerint 2025. január 29-én, az esti órákban Izsákon intézkedtek a rendőrök a férfival szemben. Mivel nem volt nála semmilyen személyazonosító irat, a saját adatai helyett testvére nevét és személyes információit adta meg. A rendőrök ennek alapján helyszíni bírsággal sújtották, amelyet azonban a férfi nem fizetett be.

Az ikertestvér kapta meg a bíróság végzését

Mivel a bírságot nem rendezték, a Bajai Járásbíróság azt szabálysértési elzárásra változtatta át. A megtévesztés ekkor derült ki: a bíróság a végzést az ikertestvérnek küldte ki, aki így szembesült azzal, hogy testvére az ő nevében járt el.

Pénzbüntetést indítványoz az ügyészség

A Kiskőrösi Járási Ügyészség közölte: a férfit hamis vád vétségével vádolják, és vele szemben pénzbüntetés kiszabását indítványozzák. Az ügyben a Kiskőrösi Járásbíróság hoz majd jogerős döntést.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu