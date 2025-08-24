augusztus 24., vasárnap

Lángok csaptak fel egy lakóházban, a tűz a tetőre is átterjedt

A Teknős közben van szükség tűzoltói beavatkozásra.

Várkonyi Rozália

Tűz keletkezett egy lakóházban, Baja Livoda városrészében, a Teknős közben vasárnap délelőtt. A mintegy negyven négyzetméteres épület egyik helyisége égett, és a lángok a tetőszerkezetre is átterjedtek. A bajai hivatásos tűzoltók, akik egy gázpalackot kihoztak az ingatlanból, eloltották a lángokat, majd megkezdték az utómunkálatokat – közölte a katasztrófavédelem.

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

 

 

 

