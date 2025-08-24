Tűzeset
2 órája
Lángok csaptak fel egy lakóházban, a tűz a tetőre is átterjedt
A Teknős közben van szükség tűzoltói beavatkozásra.
Tűz keletkezett egy lakóházban, Baja Livoda városrészében, a Teknős közben vasárnap délelőtt. A mintegy negyven négyzetméteres épület egyik helyisége égett, és a lángok a tetőszerkezetre is átterjedtek. A bajai hivatásos tűzoltók, akik egy gázpalackot kihoztak az ingatlanból, eloltották a lángokat, majd megkezdték az utómunkálatokat – közölte a katasztrófavédelem.
Ezt ne hagyja ki!Határvédelem
5 órája
A rendőrök 14 határsértőt tartóztattak fel, több tíz migránst akadályoztak meg az illegális belépésben
Ezt ne hagyja ki!Megmérettetés
2 órája
Ismét a világ élvonalában: a kecskeméti egyetem csapata elrajtolt a több ezer kilométeres autóversenyen
