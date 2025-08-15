Három jármű karambolozott, a mentők is a helyszínre vonultak

Összeütközött két személykocsi és egy kisteherautó ütközött össze az 5-ös főút 161-es kilométerénél, Szeged és Szatymaz között. A Fehér-tó mellett történt balesethez a szegedi hivatásos és a sándorfalvai önkéntes tűzoltók vonultak, áramtalanították a gépkocsikat. A járművekben összesen hatan ültek, az utasokhoz mentő érkezett – közölte a katasztrófavédelem.

Mentőt is riasztottak a balesethez

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció