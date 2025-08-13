augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

3 órája

Hármas karambol lassítja a forgalmat a sztrádán

Címkék#hármas karambol#M5-ös autópálya#baleset#katasztrófavédelem

A járművek a külső sávban és a leállósávban álltak meg a főváros felé vezető irányban.

Digner Brigitta

Egy személyautó, egy kisteherautó és egy autószállító nyerges vontató ütközött össze az M5-ös autópálya 62-es és 63-as kilométerszelvénye között, Lajosmizse térségében, a Budapest felé vezető oldalon. Összesen öten utaztak a járművekben, amelyeket a lajosmizsei önkormányzati tűzoltók áramtalanítanak. A karambolos kocsik a külső sávban és a leállósávban állnak – írja a katasztrófavédelem.

Hármas karambol az M5-ösön
Hármas karambol történt az M5-ösön, Lajosmizsénél
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu