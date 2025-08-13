Baleset
3 órája
Hármas karambol lassítja a forgalmat a sztrádán
A járművek a külső sávban és a leállósávban álltak meg a főváros felé vezető irányban.
Egy személyautó, egy kisteherautó és egy autószállító nyerges vontató ütközött össze az M5-ös autópálya 62-es és 63-as kilométerszelvénye között, Lajosmizse térségében, a Budapest felé vezető oldalon. Összesen öten utaztak a járművekben, amelyeket a lajosmizsei önkormányzati tűzoltók áramtalanítanak. A karambolos kocsik a külső sávban és a leállósávban állnak – írja a katasztrófavédelem.
Ezt ne hagyja ki!Bűnügy
4 órája
Hajnali razzia Kecskeméten, titokzatos csomagok kerültek elő egy autóból
