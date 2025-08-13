Hármas karambol lassítja a forgalmat a sztrádán

Egy személyautó, egy kisteherautó és egy autószállító nyerges vontató ütközött össze az M5-ös autópálya 62-es és 63-as kilométerszelvénye között, Lajosmizse térségében, a Budapest felé vezető oldalon. Összesen öten utaztak a járművekben, amelyeket a lajosmizsei önkormányzati tűzoltók áramtalanítanak. A karambolos kocsik a külső sávban és a leállósávban állnak – írja a katasztrófavédelem.

Hármas karambol történt az M5-ösön, Lajosmizsénél

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció