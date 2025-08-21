Holtan találta meg a rendőrség az eltűnt kéthetes kisfiút, sokkoló az orvosi szakvélemény

Mint arról hírportálunk is beszámolt, a rendőrség körözési listáján szereplő adatok szerint az eltűnt csecsemő, Baráth Zalán Attila 2025. augusztus 6-án született Szekszárdon, és augusztus 20-án tűnt el Nagydorogról. A csecsemő eltűnése után a rendőrök a kutatómentőkkel együtt nagy erőkkel kezdték a keresést, amely végül Nagydorog határában ért véget.

Holtan találták meg az eltűnt csecsemőt

Fotó: MW / Illusztráció

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a gyermek holttestére a délutáni órákban bukkantak rá. Az elsődleges orvosi véleményről bővebben a Teol cikkében olvashatnak.

A megdöbbentő eset nemcsak Tolna vármegyét, hanem az egész országot felkavarta.