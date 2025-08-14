Tragédia
41 perce
Elgázolt egy embert a lajosmizsei vonat, órákra leállt a közlekedés
Halálos vonatgázolás történt csütörtök reggel.
Csütörtök reggel a Lajosmizséről a Nyugati pályaudvarra tartó vonat elütött egy embert Budapest és Gyál határán. A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a sérült a helyszínen életét vesztette.
A baleset miatt a vonatok Pestszentimre és Gyál között nem közlekedtek, a helyszínelés órákig tartott, így a lajosmizsei vonalon jelentős késések és pótlóbuszos átszállások alakultak ki.
A Mávinform tájékoztatása szerint a forgalom délután fokozatosan helyreáll, de bizonyos vonatok továbbra sem közlekednek, pótlóbuszok szállítják az utasokat a kieső szakaszokon.
Ezt ne hagyja ki!Duka Viktória
47 perce
Kilencéves, háromszoros hiphop-világbajnok, most pedig a breaktánc trónjára tör a kecskeméti csodagyerek
Ezt ne hagyja ki!MÁV
2 órája
Vágányzár a Keletiben, fontos változások a kecskeméti és lajosmizsei vonalon
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre