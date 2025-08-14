augusztus 14., csütörtök

Tragédia

3 órája

Elgázolt egy embert a lajosmizsei vonat, órákra leállt a közlekedés

Címkék#tragédia#vonat#mávinform#vonatbaleset

Halálos vonatgázolás történt csütörtök reggel.

Maksa Balázs

Csütörtök reggel a Lajosmizséről a Nyugati pályaudvarra tartó vonat elütött egy embert Budapest és Gyál határán. A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a sérült a helyszínen életét vesztette.

embert gázolt a vonat
Elgázolt egy embert a lajosmizsei vonat
Forrás:  Illusztráció/ Getty Images

A baleset miatt a vonatok Pestszentimre és Gyál között nem közlekedtek, a helyszínelés órákig tartott, így a lajosmizsei vonalon jelentős késések és pótlóbuszos átszállások alakultak ki.

A Mávinform tájékoztatása szerint a forgalom délután fokozatosan helyreáll, de bizonyos vonatok továbbra sem közlekednek, pótlóbuszok szállítják az utasokat a kieső szakaszokon.

 

 

