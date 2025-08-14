Elgázolt egy embert a lajosmizsei vonat, órákra leállt a közlekedés

Csütörtök reggel a Lajosmizséről a Nyugati pályaudvarra tartó vonat elütött egy embert Budapest és Gyál határán. A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a sérült a helyszínen életét vesztette.

Elgázolt egy embert a lajosmizsei vonat

A baleset miatt a vonatok Pestszentimre és Gyál között nem közlekedtek, a helyszínelés órákig tartott, így a lajosmizsei vonalon jelentős késések és pótlóbuszos átszállások alakultak ki.

A Mávinform tájékoztatása szerint a forgalom délután fokozatosan helyreáll, de bizonyos vonatok továbbra sem közlekednek, pótlóbuszok szállítják az utasokat a kieső szakaszokon.