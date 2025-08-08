augusztus 8., péntek

Dráma az utakon

3 órája

14 ember vesztette életét a roncsok között, a súlyos sérültek száma meghaladta a 100-at

Címkék#súlyos sérült#baleset#adatok#rendőrség#halálos baleset

2025 első felében változások történtek a baleseti statisztikákban. A halálos baleset száma csökkent Bács-Kiskunban, ugyanakkor a súlyos sérülteké emelkedett. Mutatjuk a részletes adatokat a közlekedés helyzetéről.

Pozsgai Ákos

Bács-Kiskun vármegye útjain az idei év első hat hónapjában összesen 346 személysérüléssel járó közúti balesetet regisztráltak, ami 6,7 százalékkal kevesebb az előző év azonos időszakához képest. Az Országos Rendőr-főkapitányság legfrissebb statisztikái alapján a halálos baleset száma is csökkent az utakon, ugyanakkor a súlyos sérülések száma emelkedett. 

A halálos baleset száma csökkent, míg a súlyos sérülteké emelkedett Bács-Kiskunban
A statisztikák alapján csökkent a halálos balesetek száma Bács-Kiskunban
Fotó: Pozsgai Ákos / Archív-felvétel

Kevesebb halálos baleset, kevesebb áldozat

2025 első félévében 14 halálos kimenetelű közúti baleset történt Bács-Kiskun vármegyében, míg 2024 azonos időszakában még 18 ilyen esetet regisztráltak. Ez a kedvező változás a közlekedésbiztonság javulását jelzi, amely a közlekedők felelősségteljesebb magatartásának, valamint a rendőrség és önkormányzatok célzott balesetmegelőzési programjainak is köszönhető.

A halálos balesetekben elhunytak száma is csökkent: 2024 első felében 20, míg 2025-ben 14 ember vesztette életét közúti balesetben.

A könnyű sérülések száma jelentősen csökkent

A könnyű sérüléssel járó balesetek száma 2025 első félévében 215 volt, ami 9,3 százalékos csökkenést jelent az előző év hasonló időszakához képest. Emellett a könnyű sérültek száma 11 százalékkal csökkent, 316 személyt regisztráltak.

Nőtt a súlyos sérülésekkel járó balesetek száma

Ugyanakkor az idei évben 117 súlyos sérüléssel járó baleset történt, amely négy esettel több az előző év első felénél. A súlyosan sérültek száma is emelkedett: 137 személy sérült meg komolyan az utakon.

 

 

