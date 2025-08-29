augusztus 29., péntek

1 órája

Szabadnapos mentős próbálta elsőként újraéleszteni a motorost, de nem tudták megmenteni az életét

Címkék#baon videó#motoros#mentő#halálos baleset

Egy szabadnapos mentős kezdte meg a balesetet szenvedett motoros újraélesztését, miután személyautóval ütközött. Halálos baleset történt Nemesnádudvaron.

Pozsgai Ákos

Sokáig próbálták újraéleszteni a motoros férfit a mentők, de a helyszínen meghalt péntek délelőtt, miután egy személyautóval ütközött Nemesnádudvaron. A halálos baleset során a motoros elé kanyarodott szabálytalanul egy autós az 54-es főúton, a járművet vezető hölgy nem sérült meg a balesetben, később azonban kórházba szállították a mentők.

halálos baleset Nemesnádudvaron
Halálos baleset történt Nemesnádudvaron, motoros vesztette életét
Fotó: Pozsgai Ákos

Egy kereszteződésben történt a halálos baleset

Mint arról beszámoltunk, a baleset a település belterületén történt, egy kereszteződésben, ahol a személyautó vezetője balra akart fordulni, de a szemből érkező motoros elé kanyarodott. A motoros nem tudta elkerülni az ütközést és az autó oldalába csapódott.

A motoros az úttestre zuhant, egy éppen oda érkező mentős sietett elsőként a segítségére. Ő kezdte meg az újraélesztését, mert a férfi már nem adott életjeleket – közölte Hangai József, az Országos Mentőszolgálat dél-alföldi regionális kommunikációs munkatársa. Közölte azt is, hogy ezzel párhuzamosan a mentésirányítás esetkocsit és mentőhelikoptert riasztott a helyszínre, akik később átvették kollégájuktól a sérült újraélesztését.

Motoros tragédia Nemesnádudvaron

Fotók: Pozsgai Ákos

Nem tudták megmenteni a motoros életét

Sokáig dolgoztak a mentők, de nem tudták megmenteni a férfi életét, aki a helyszínen belehalt a sérüléseibe. A személyautót vezető hölgy a baleset során úgy tűnt, hogy nem sérült meg, később azonban mentőt hívtak hozzá is, őt a bajai kórházba szállították.

A helyszínelés és a műszaki mentés miatt órákra lezárta a rendőrség a kereszteződést. A baleset pontos körülményeit a Bajai Rendőrkapitányság vizsgálja, ahogy azt is, hogy a motoros mekkora sebességgel haladhatott, hogy az autót vezető hölgy nem, vagy csak későn észlelhette.

 

