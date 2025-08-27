Tragédiát okozott az ittas vezetés – vádat emeltek a sofőr ellen

Mint arról korábban mi is beszámoltunk, egy férfi 2024. december 13-án egy akasztói tejfakasztó bulin volt, ahol alkoholt ivott, majd autóval indult haza. Magával vitte ismerősét is, aki az anyósülésre ült. Az ittas sofőr rá akart kanyarodni az 53-as főútra, átsodródott a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy kamionnal. A kamion sofőrje próbált fékezni, de már nem tudta elkerülni a halálos balesetet.

A fotón az ittas sofőr által vezetett jármű látható

Forrás: ugyeszseg.hu

Halálos balesetet okozott a sofőr

A balesetben az anyósülésen utazó, biztonsági övet nem viselő utas a helyszínen meghalt, a sofőr pedig súlyosan megsérült.

A halálos balesetet az okozta, hogy a férfi ittasan vezetett, és a kanyarodásnál nem tartotta meg a menetirány szerinti jobb oldalt, ezzel megszegve a KRESZ szabályait.

A képen a halálos balesetben érintett kamion látható

Az ügyészség a férfit halált okozó ittas járművezetés miatt vádolja, és letöltendő börtönt, valamint a vezetéstől való eltiltást indítványoz. Az ügyben a Kiskőrösi Járásbíróság hoz majd ítéletet – közölte az ügyészség.