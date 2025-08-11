3 órája
Kiderültek a kunfehértói dráma részletei, ez történt, mielőtt a férfi megölte feleségét, majd magával is végzett – fotók, videó
Borzalmas tragédia történt Kunfehértón. A helyiek nem tudják, mi állhat a kettős gyilkosság hátterében.
Megdöbbentette a kunfehértóikat a kettős gyilkosság híre, értetlenül állnak a történtek előtt. A csendes, nyugodt kis faluban nem tudnak róla, hogy történt volna korábban ilyen tragédia.
A helyiek elmondása szerint az idős házaspár zárkózottan élt. Úgy tudni, mindketten betegeskedtek. Információnk szerint két gyermekük van, egyikük egy közeli településen él, a másik a családjával egy távoli földrészen. A falbeliek elmondása szerint a tragédia előtt egy héttel az idős férfi arra panaszkodott, hogy a felesége kórházban van.
Hajnalig nyomozott a rendőrség a gyilkosság helyszínén
Az utcabeliek elmondása szerint a tragédia napján, vasárnap este fél 7 tájban két mentőautó és két rendőrautó jelent meg a ház előtt. Akkor még sokan nem tudták, hogy mi történt, csak sejtették, hogy nagyon nagy lehet a baj.
Később további rendőrautók érkeztek a ház elé, majd a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság forrónyomos csoportja és civil ruhás nyomozók jelentek meg a helyszínen, és rendőrségi szalaggal zárták le a ház előtti területet.
Gyilkosság KunfehértónFotók: Pozsgai Ákos
Értesüléseink szerint a rendőrök kora hajnalig kint voltak a helyszínen.
A helybéliek csak találgatnak, hogy mi lehet a tragédia hátterében.
A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított büntetőeljárást.
Ha úgy érzi, Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, segítségre szorul, hívja az ingyenes 116-123 felnőtt lelkisegély számot! A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány gyerek és ifjúsági lelkisegély száma: 116-111.