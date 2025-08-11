augusztus 11., hétfő

Gyilkosság

3 órája

Kiderültek a kunfehértói dráma részletei, ez történt, mielőtt a férfi megölte feleségét, majd magával is végzett – fotók, videó

Címkék#tragédia#baon videó#emberölés#gyilkosság

Borzalmas tragédia történt Kunfehértón. A helyiek nem tudják, mi állhat a kettős gyilkosság hátterében.

Pozsgai Ákos

Megdöbbentette a kunfehértóikat a kettős gyilkosság híre, értetlenül állnak a történtek előtt. A csendes, nyugodt kis faluban nem tudnak róla, hogy történt volna korábban ilyen tragédia.

A kunfehértói kettős gyilkosság helyszíne
Kettős gyilkosság történt Kunfehértón
Fotó: Pozsgai Ákos

A helyiek elmondása szerint az idős házaspár zárkózottan élt. Úgy tudni, mindketten betegeskedtek. Információnk szerint két gyermekük van, egyikük egy közeli településen él, a másik a családjával egy távoli földrészen. A falbeliek elmondása szerint a tragédia előtt egy héttel az idős férfi arra panaszkodott, hogy a felesége kórházban van.

Hajnalig nyomozott a rendőrség a gyilkosság helyszínén

Az utcabeliek elmondása szerint a tragédia napján, vasárnap este fél 7 tájban két mentőautó és két rendőrautó jelent meg a ház előtt. Akkor még sokan nem tudták, hogy mi történt, csak sejtették, hogy nagyon nagy lehet a baj. 

Később további rendőrautók érkeztek a ház elé, majd a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság forrónyomos csoportja és civil ruhás nyomozók jelentek meg a helyszínen, és rendőrségi szalaggal zárták le a ház előtti területet. 

Gyilkosság Kunfehértón

Fotók: Pozsgai Ákos

Értesüléseink szerint a rendőrök kora hajnalig kint voltak a helyszínen.

A helybéliek csak találgatnak, hogy mi lehet a tragédia hátterében. 

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított büntetőeljárást.

 Ha úgy érzi, Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, segítségre szorul, hívja az ingyenes 116-123 felnőtt lelkisegély számot! A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány gyerek és ifjúsági lelkisegély száma: 116-111.

 

 

