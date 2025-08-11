Kiderültek a kunfehértói dráma részletei, ez történt, mielőtt a férfi megölte feleségét, majd magával is végzett – fotók, videó

Megdöbbentette a kunfehértóikat a kettős gyilkosság híre, értetlenül állnak a történtek előtt. A csendes, nyugodt kis faluban nem tudnak róla, hogy történt volna korábban ilyen tragédia.

Kettős gyilkosság történt Kunfehértón

Fotó: Pozsgai Ákos

A helyiek elmondása szerint az idős házaspár zárkózottan élt. Úgy tudni, mindketten betegeskedtek. Információnk szerint két gyermekük van, egyikük egy közeli településen él, a másik a családjával egy távoli földrészen. A falbeliek elmondása szerint a tragédia előtt egy héttel az idős férfi arra panaszkodott, hogy a felesége kórházban van.

Hajnalig nyomozott a rendőrség a gyilkosság helyszínén

Az utcabeliek elmondása szerint a tragédia napján, vasárnap este fél 7 tájban két mentőautó és két rendőrautó jelent meg a ház előtt. Akkor még sokan nem tudták, hogy mi történt, csak sejtették, hogy nagyon nagy lehet a baj.

Később további rendőrautók érkeztek a ház elé, majd a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság forrónyomos csoportja és civil ruhás nyomozók jelentek meg a helyszínen, és rendőrségi szalaggal zárták le a ház előtti területet.