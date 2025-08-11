Vérfagyasztó családi drámák: megölték szeretteiket és magukkal is végeztek

A Kunfehértón történt tragikus gyilkosság újra rávilágít a Bács-Kiskun vármegyei közösségeket időről időre megrázó családi drámákra, amikor valaki előbb embert öl, majd saját életét is kioltja. Az alábbi cikkben részletesen ismertetjük az elmúlt évek hasonló megyei eseteit, és országosan nagy port kavart ügyekkel is kiegészítjük az áttekintést.

Vérfagyasztó gyilkosságok rázták meg Bács-Kiskunt

Fotó: Pozsgai Ákos / Archív-felvétel

Kettős gyilkosság Kunfehértón

Kunfehértón egy 78 éves férfi vasárnap este megölte élettársát, majd saját életét is kioltotta. A helyi közösség mélyen megrendült, a hatóságok emberölés miatt indítottak nyomozást. Az idős házaspár zárkózott életet élt, betegség is nehezítette mindkettejük mindennapjait. A tragédia háttere egyelőre tisztázatlan.

Bácsalmás, 2025 július: Brutális támadás és öngyilkosság

Nem egészen egy hónappal ezelőtt Bácsalmáson egy rémálom vált valóra: egy volt élettárs brutális támadást intézett egy nő és gyermeke ellen. Az asszony a helyszínen életét vesztette, a gyermeket súlyos sérülésekkel vitték kórházba. A támadó ezután saját életét oltotta ki. Öt gyermek maradt árván a szörnyű gyilkosság után.

Kecskemét, 2024 december: Családi vérengzés

Kecskeméten a tavaly év végi családi tragédia során egy fiatal férfi megölte szüleit, majd maga is véget vetett életének. Ahogy arról akkor beszámoltunk, egy befelé élő, de dolgos és segítőkész család lelte halálát a vérengzésben. A fiút problémásnak, „pszichiátriai esetnek” írták le a szomszédok, amit feltehetően a drogok okoztak.

Kecskemét, 2024 szeptember: Késelés után öngyilkosság

Kecskeméten egy nő életét vesztette 2024 szeptemberében, akit élettársa késelt meg; a férfi a cselekményt követően öngyilkosságot követett el. Mint korábban írtuk, a Széchenyivárosban az egyik lépcsőházból kilépő asszonyt élettársa egy késsel megszúrta, majd elmenekült a helyszínről. A rendőrök nem sokkal később megtalálták a férfit, aki egy közeli fás területen önkezűleg vetett végett életének

Kiskunfélegyháza, 2020 március: Bántalmazás és tragédia

Megölte élettársát, majd öngyilkos lett egy félegyházi férfi. A rendőrség akkori közlése szerint a 44 éves férfi kiskunfélegyházi otthonában bántalmazta 45 éves élettársát, aki ennek következtében életét vesztette, a férfi pedig ezután öngyilkos lett.