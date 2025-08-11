2 órája
Vérfagyasztó családi drámák: megölték szeretteiket és magukkal is végeztek
A kunfehértói tragédia sajnos nem egyedülálló eset. Az elmúlt években több hasonló gyilkosság–öngyilkosság rázta meg Bács-Kiskun vármegyét. Ezeket gyűjtöttük össze cikkünkben.
A Kunfehértón történt tragikus gyilkosság újra rávilágít a Bács-Kiskun vármegyei közösségeket időről időre megrázó családi drámákra, amikor valaki előbb embert öl, majd saját életét is kioltja. Az alábbi cikkben részletesen ismertetjük az elmúlt évek hasonló megyei eseteit, és országosan nagy port kavart ügyekkel is kiegészítjük az áttekintést.
Kettős gyilkosság Kunfehértón
Kunfehértón egy 78 éves férfi vasárnap este megölte élettársát, majd saját életét is kioltotta. A helyi közösség mélyen megrendült, a hatóságok emberölés miatt indítottak nyomozást. Az idős házaspár zárkózott életet élt, betegség is nehezítette mindkettejük mindennapjait. A tragédia háttere egyelőre tisztázatlan.
Bácsalmás, 2025 július: Brutális támadás és öngyilkosság
Nem egészen egy hónappal ezelőtt Bácsalmáson egy rémálom vált valóra: egy volt élettárs brutális támadást intézett egy nő és gyermeke ellen. Az asszony a helyszínen életét vesztette, a gyermeket súlyos sérülésekkel vitték kórházba. A támadó ezután saját életét oltotta ki. Öt gyermek maradt árván a szörnyű gyilkosság után.
Kecskemét, 2024 december: Családi vérengzés
Kecskeméten a tavaly év végi családi tragédia során egy fiatal férfi megölte szüleit, majd maga is véget vetett életének. Ahogy arról akkor beszámoltunk, egy befelé élő, de dolgos és segítőkész család lelte halálát a vérengzésben. A fiút problémásnak, „pszichiátriai esetnek” írták le a szomszédok, amit feltehetően a drogok okoztak.
Kecskemét, 2024 szeptember: Késelés után öngyilkosság
Kecskeméten egy nő életét vesztette 2024 szeptemberében, akit élettársa késelt meg; a férfi a cselekményt követően öngyilkosságot követett el. Mint korábban írtuk, a Széchenyivárosban az egyik lépcsőházból kilépő asszonyt élettársa egy késsel megszúrta, majd elmenekült a helyszínről. A rendőrök nem sokkal később megtalálták a férfit, aki egy közeli fás területen önkezűleg vetett végett életének
Kiskunfélegyháza, 2020 március: Bántalmazás és tragédia
Megölte élettársát, majd öngyilkos lett egy félegyházi férfi. A rendőrség akkori közlése szerint a 44 éves férfi kiskunfélegyházi otthonában bántalmazta 45 éves élettársát, aki ennek következtében életét vesztette, a férfi pedig ezután öngyilkos lett.
Városföld, 2018 december: Gyanús haláleset
Egy városföldi házban 2018. december 15-én holtan találták az ott lakó 66 éves nőt, aki a helyszíni és halottszemle adatai alapján bűncselekmény áldozata lett. A gyanú szerint a bűncselekményt 55 éves élettársa követhette el, aki cselekménye után a háztól nem messze, egy bokros területen véget akart vetni életének.
Országos visszatekintés: Mély nyomot hagyó esetek
Bács-Kiskun vármegyén kívül is akadtak olyan ügyek, amelyek hetekig foglalkoztatták a közvéleményt. Győrben 2019-ben egy férfi megölte gyermekeit, majd saját életét oltotta ki, Kapuváron pedig 2024-ben holtan találták egy családanyát és hároméves gyermekét. Még aznap kiderült: vélhetően az édesanya először megölte lányát, majd magával is végzett, méghozzá kegyetlen módon: mind a kettejüknek elvágta a torkát.
Ha úgy érzi, Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, segítségre szorul, hívja az ingyenes 116-123 felnőtt lelkisegély számot! A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány gyerek és ifjúsági lelkisegély száma: 116-111.
Kiderültek a kunfehértói dráma részletei, ez történt, mielőtt a férfi megölte feleségét, majd magával is végzett – fotók, videó
Előzés közben ütközött két motoros és egy személyautó – galériával, videóval