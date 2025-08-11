Gyilkosság
25 perce
Családi tragédia: megölte feleségét, majd magával is végzett egy 78 éves férfi
Borzalmas tragédia történt vasárnap Bács-Kiskunban. A rendőrség nyomoz az ügyben.
A rendőrség jelenlegi adataink szerint augusztus 10-én 18 óra 22 perc körül kunfehértói otthonukban megölte feleségét egy 78 éves férfi, aki ezt követően végzett önmagával is.
Információink szerint a gyilkosság a Radnóti utcában történt.
A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság az ügyben emberölés miatt indított büntetőeljárást – zárul a rendőrség közleménye.
