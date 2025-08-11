augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyilkosság

2 órája

Családi tragédia: megölte feleségét, majd magával is végzett egy 78 éves férfi

Címkék#tragédia#Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság#emberölés#gyilkosság

Borzalmas tragédia történt vasárnap Bács-Kiskunban. A rendőrség nyomoz az ügyben.

Várkonyi Rozália

A rendőrség jelenlegi adatai szerint augusztus 10-én 18 óra 22 perc körül kunfehértói otthonukban megölte feleségét egy 78 éves férfi, aki ezt követően végzett önmagával is.

Ebben a kunfehértói házban gyilkosság történt
Gyilkosság miatt nyomoz a rendőrsé Kunfehértón
Fotó: Pozsgai Ákos

Információink szerint a gyilkosság a Radnóti utcában történt. 

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság az ügyben emberölés miatt indított büntetőeljárást – zárul a rendőrség közleménye.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu