augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

54 perce

Motoros rendőrt gázolt el egy autó Kiskunmajsán – fotók

Címkék#baleset#gázolás#Kiskunmajsai Rendőrőrs

Baleset történt péntek délelőtt Kiskunmajsán, a helyszínre mentőt is riasztottak.

Pozsgai Ákos

Kiskunmajsán, a Petőfi téren egy szabályosan haladó motoros rendőrt ütött el egy személyautó péntek délelőtt. Információink szerint a rendőr a központ felől, az Árpád utca irányába haladt motorjával, amikor a személyautót vezető nő figyelmetlenül elé kanyarodott. 

motoros rendőrt gázoltak Kiskunmajsán a Petőfi téren
Motoros rendőrt gázoltak el Kiskunmajsán
Fotó: Pozsgai Ákos

Úgy tudjuk, hogy a Közút munkatársai dolgoztak éppen a kereszteződésben, a gyalogátkelőt festették, vélhetően ez zavarta meg az autóst.

Információink szerint a rendőr megsérült, a mentők a halasi kórházba szállították. Úgy tudjuk, a motoros rendőr a Kiskunmajsai Rendőrőrs állományába tartozik. 

Motoros rendőrt gázoltak Kiskunmajsán

Fotók: Pozsgai Ákos

Meg nem erősített információink szerint az elmúlt időszakban a kiskunmajsai őrs másik motoros rendőrét is baleset érte az utakon.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu