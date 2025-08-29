Motoros rendőrt gázolt el egy autó Kiskunmajsán – fotók

Kiskunmajsán, a Petőfi téren egy szabályosan haladó motoros rendőrt ütött el egy személyautó péntek délelőtt. Információink szerint a rendőr a központ felől, az Árpád utca irányába haladt motorjával, amikor a személyautót vezető nő figyelmetlenül elé kanyarodott.

Motoros rendőrt gázoltak el Kiskunmajsán

Fotó: Pozsgai Ákos

Úgy tudjuk, hogy a Közút munkatársai dolgoztak éppen a kereszteződésben, a gyalogátkelőt festették, vélhetően ez zavarta meg az autóst.

Információink szerint a rendőr megsérült, a mentők a halasi kórházba szállították. Úgy tudjuk, a motoros rendőr a Kiskunmajsai Rendőrőrs állományába tartozik.