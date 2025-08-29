54 perce
Motoros rendőrt gázolt el egy autó Kiskunmajsán – fotók
Baleset történt péntek délelőtt Kiskunmajsán, a helyszínre mentőt is riasztottak.
Kiskunmajsán, a Petőfi téren egy szabályosan haladó motoros rendőrt ütött el egy személyautó péntek délelőtt. Információink szerint a rendőr a központ felől, az Árpád utca irányába haladt motorjával, amikor a személyautót vezető nő figyelmetlenül elé kanyarodott.
Úgy tudjuk, hogy a Közút munkatársai dolgoztak éppen a kereszteződésben, a gyalogátkelőt festették, vélhetően ez zavarta meg az autóst.
Információink szerint a rendőr megsérült, a mentők a halasi kórházba szállították. Úgy tudjuk, a motoros rendőr a Kiskunmajsai Rendőrőrs állományába tartozik.
Motoros rendőrt gázoltak KiskunmajsánFotók: Pozsgai Ákos
Meg nem erősített információink szerint az elmúlt időszakban a kiskunmajsai őrs másik motoros rendőrét is baleset érte az utakon.
