Mentők és rendőrök jelentek meg a Malom Központnál, mutatjuk az okát

Rendőrök és mentők jelentek meg ma napközben Kecskemét egyik legforgalmasabb pontján, a Malom bevásárlóközpont mellett. A riadalom nem hiábavaló volt, ugyanis komoly baleset történt, amely után a vétkes – és szabálytalanul közlekedő – gyalogost kórházba kellett szállítani. Az esetről a rendőrség tájékoztatta hírportálunkat.

Mentő is érkezett a balesethez

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

– A bevásárlóközpont mellett egy személygépkocsi elütött egy gyalogost, aki nem a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen akart átkelni az úttesten. A gyalogos megsérült és a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság.