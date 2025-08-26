32 perce
Mentők és rendőrök jelentek meg a Malom Központnál, mutatjuk az okát
Nagy volt az ijedtség kedden Kecskemét belvárosában, a Malom Központnál. Egy szabálytalanul közlekedő gyalogost elütött egy autó.
Rendőrök és mentők jelentek meg ma napközben Kecskemét egyik legforgalmasabb pontján, a Malom bevásárlóközpont mellett. A riadalom nem hiábavaló volt, ugyanis komoly baleset történt, amely után a vétkes – és szabálytalanul közlekedő – gyalogost kórházba kellett szállítani. Az esetről a rendőrség tájékoztatta hírportálunkat.
– A bevásárlóközpont mellett egy személygépkocsi elütött egy gyalogost, aki nem a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen akart átkelni az úttesten. A gyalogos megsérült és a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
