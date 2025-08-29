augusztus 29., péntek

Katasztrófavédelem

Füstmérgezés gyanúja miatt egy embert kórházba szállítottak a mentők

Száraz növényzet és akácerdő is lángra kapott csütörtökön. Összesen hét esethez riasztották őket.

Várkonyi Rozália

Vaspor izzott egy gép belsejében egy üzem telephelyén lévő csarnokban csütörtök délelőtt Kiskőrösön. A kiskőrösi hivatásos tűzoltók az izzást egy vízsugárral megszüntették. Személyi sérülés nem történt – közölte a katasztrófavédelem.

mentők sietnek a kórházba egy emberrel
A mentők is siettek  majsai kecskeméti helyszínére
Fotó: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala / Illusztráció

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, akácerdő és aljnövényzete égett körülbelül három hektáron csütörtök délután Kecskemét és Nyárlőrinc között. A kecskeméti és a kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók öt vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet. A munkában civilek is részt vettek, egy erőgép pedig körbetárcsázta a területet. A mentők egy embert füstmérgezés gyanújával kórházba szállítottak.

Munkavégzés közben megrongálódott egy gázvezeték, amelynek következtében szivárgott a gáz csütörtök délután Kalocsán, a Martinovics Ignác utcában. A kalocsai hivatásos tűzoltók vízsugárral biztosították a helyszínt, a gázszolgáltató szakemberei megszüntették a szivárgást. Személyi sérülés nem történt.

Csütörtökön még három esetben riasztották a tűzoltókat száraz növényzet tüzéhez és egy esetben kérték a segítségüket lehasadt nagy méretű faág eltávolításához – zárul az összefoglaló.

 

 

