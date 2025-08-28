Kiderült, kit vittek el a Kecskemétnél pusztító tűz helyszínéről a mentők

Mint arról korábban beszámoltunk körülbelül három hektáron lángolt az akácerdő Kecskemét és Nyárlőrinc között csütörtök délután. A tűzhöz nagy erőkkel vonultak ki a kecskeméti hivatásos tűzoltók, egy kiskunfélegyházi vízszállító, illetve a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat.

Mentőt is riasztani kellett a helyszínre

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A katasztrófavédelem közleménye szerint több vízsugárral, kéziszerszámokkal előbb körülhatárolták, majd eloltották a tüzet. A munkában civilek is részt vettek, egy erőgép pedig körbetárcsázta a területet.

Kovács Andrea, a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője megkeresésünkre elmondta, hogy mentőt is riasztani kellett a helyszínre, ugyanis egy civilt füstmérgezés gyanújával kórházba kellett szállítani. Elmondása szerint anyagi kár nem keletkezett a tűzben.