Katasztrófavédelem

2 órája

Kiderült, kit vittek el a Kecskemétnél pusztító tűz helyszínéről a mentők

Címkék#erdőtűz#mentő#civil#füstmérgezés

Mintegy 3 hektáron lángolt az akácerdő csütörtök délelőtt Kecskemét és Nyárlőrinc között.

Mócza Milán

Mint arról korábban beszámoltunk körülbelül három hektáron lángolt az akácerdő Kecskemét és Nyárlőrinc között csütörtök délután. A tűzhöz nagy erőkkel vonultak ki a kecskeméti hivatásos tűzoltók, egy kiskunfélegyházi vízszállító, illetve a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat. 

Mentőt is riasztani kellett a helyszínre
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A katasztrófavédelem közleménye szerint több vízsugárral, kéziszerszámokkal előbb körülhatárolták, majd eloltották a tüzet. A munkában civilek is részt vettek, egy erőgép pedig körbetárcsázta a területet. 

Kovács Andrea, a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője megkeresésünkre elmondta, hogy mentőt is riasztani kellett a helyszínre, ugyanis egy civilt füstmérgezés gyanújával kórházba kellett szállítani. Elmondása szerint anyagi kár nem keletkezett a tűzben.

 

 

