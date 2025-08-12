augusztus 12., kedd

Klára névnap

Tűzeset

38 perce

Több hektáron ég a fenyőerdő

A fák koronája is meggyulladt.

Kovács Nóra

Lángra kapott és több hektáron ég egy fenyőerdő Baja külterületén, az Aligvárdi utca közelében kedden délután. Helyenként a fák koronája is meggyulladt. A bajai és a nagybaracskai hivatásos tűzoltók oltják a lángokat, amelyek lábon álló kukoricát is veszélyeztetnek. A tűzesethez több másik egység és a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is elindult – írja a katasztrófavédelem.

fenyőerdő kapott lángra, több egység indult oltani Bajára,
Lángra kapott a fenyőerdő Bajánál
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

 

