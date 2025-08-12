Tűzeset
2 órája
Több hektáron ég a fenyőerdő
A fák koronája is meggyulladt.
Lángra kapott és több hektáron ég egy fenyőerdő Baja külterületén, az Aligvárdi utca közelében kedden délután. Helyenként a fák koronája is meggyulladt. A bajai és a nagybaracskai hivatásos tűzoltók oltják a lángokat, amelyek lábon álló kukoricát is veszélyeztetnek. A tűzesethez több másik egység és a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is elindult – írja a katasztrófavédelem.
