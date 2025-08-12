Lángokban áll egy fenyőerdő Baja külterületén, megszólalt a polgármester is

Mint arról beszámoltunk, több hektáron ég egy fenyőerdő Baja külterületén, az Aligvárdi utca közelében kedden délután. A lángok olyan intenzitással terjednek, hogy helyenként a fák koronája is meggyulladt, és a tűz már lábon álló kukoricatáblát is veszélyeztet.

Több hektáron lángol egy fenyőerdő Baján, a polgármester a lakosság együttműködését és óvatosságát kéri

Forrás: Dr. Bari Bernadett Facebook-oldala

Több egység dolgozik a fenyőerdő oltásán

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a bajai és nagybaracskai hivatásos tűzoltók dolgoznak a helyszínen, több más egység, valamint a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is bekapcsolódott az oltási munkálatokba.

Dr. Bari Bernadett, Baja polgármestere közösségi oldalán üzent a lakosságnak:

Kérjük a lakosságot, hogy a saját és mások biztonsága érdekében kerülje el a környéket, ne nehezítse a mentési munkálatokat, és kövesse a hatóságok utasításait! Hálás köszönet és elismerés illeti a tűzoltókat, katasztrófavédelmi szakembereket és mindenkit, aki tudásával és erejével segíti a tűz elleni küzdelmet.

A polgármester egyben arra kérte a bajaiakat, hogy vigyázzanak egymásra, és működjenek együtt a mentést irányító szervekkel.

A tűz okát egyelőre nem közölték, az oltás és az utómunkálatok várhatóan hosszú órákig eltartanak.