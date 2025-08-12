51 perce
Lángokban áll egy fenyőerdő Baja külterületén, megszólalt a polgármester is
A polgármester a lakosság együttműködését és óvatosságát kéri. Több hektáron ég egy fenyőerdő Baján.
Mint arról beszámoltunk, több hektáron ég egy fenyőerdő Baja külterületén, az Aligvárdi utca közelében kedden délután. A lángok olyan intenzitással terjednek, hogy helyenként a fák koronája is meggyulladt, és a tűz már lábon álló kukoricatáblát is veszélyeztet.
Több egység dolgozik a fenyőerdő oltásán
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a bajai és nagybaracskai hivatásos tűzoltók dolgoznak a helyszínen, több más egység, valamint a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is bekapcsolódott az oltási munkálatokba.
Dr. Bari Bernadett, Baja polgármestere közösségi oldalán üzent a lakosságnak:
Kérjük a lakosságot, hogy a saját és mások biztonsága érdekében kerülje el a környéket, ne nehezítse a mentési munkálatokat, és kövesse a hatóságok utasításait! Hálás köszönet és elismerés illeti a tűzoltókat, katasztrófavédelmi szakembereket és mindenkit, aki tudásával és erejével segíti a tűz elleni küzdelmet.
A polgármester egyben arra kérte a bajaiakat, hogy vigyázzanak egymásra, és működjenek együtt a mentést irányító szervekkel.
A tűz okát egyelőre nem közölték, az oltás és az utómunkálatok várhatóan hosszú órákig eltartanak.
Jön a változás: szeptembertől új díjszabás lép életbe a palackvisszaváltásban
Felborult egy kamion az M5-ösön, több tonna homok borítja a sztrádát – galériával, videóval