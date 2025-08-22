1 órája
Felborult autók adtak munkát a tűzoltóknak
Csütörtökön 2 tűzeset és 7 műszaki mentés is munkát adott a tűzoltóknak Bács-Kiskunban.
Oldalára borult egy személyautó csütörtök délelőtt Kecskemét és Hetényegyháza között. A kecskeméti hivatásos tűzoltók stabilizálták a járművet és létra segítségével egy embert kiszabadítottak a járműből, majd átadták a mentőknek. Az egység áramtalanította a gépkocsit.
Oldalára borult autóhoz riasztották a tűzoltókat Kecskeméten, egy embert kiszabadítottak a roncsból
Árokba hajtott és a tetejére borult egy gépkocsi csütörtök délután az 5203-as úton Szabadszállás közelében. A szabadszállási önkormányzati tűzoltók csörlővel a kerekeire állították a járművet és áramtalanították. Senki sem sérült meg a balesetben.
Gépek és faanyag égett egy tanyával egybeépített nyitott színben csütörtök éjjel Hercegszántó külterületén. A nagybaracskai és a bajai hivatásos tűzoltók vízsugár és kéziszerszámok segítségével eloltották a tüzet. Személyi sérülés nem történt.
Csütörtökön még egy esetben riasztották a tűzoltókat száraz növényzet tüzéhez, három esetben kérték a segítségüket kidőlt fák eltávolításához és két esetben pedig lakásba történő behatoláshoz – közölte a katasztrófavédelem.
A fesztiváli forgatagban a kistelepülések értékeire is érdemes odafigyelni – galériával