augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Katasztrófavédelem

1 órája

Felborult autók adtak munkát a tűzoltóknak

Címkék#baleset#katasztrófavédelem#összefoglaló

Csütörtökön 2 tűzeset és 7 műszaki mentés is munkát adott a tűzoltóknak Bács-Kiskunban.

Digner Brigitta

Oldalára borult egy személyautó csütörtök délelőtt Kecskemét és Hetényegyháza között. A kecskeméti hivatásos tűzoltók stabilizálták a járművet és létra segítségével egy embert kiszabadítottak a járműből, majd átadták a mentőknek. Az egység áramtalanította a gépkocsit. 

katasztrófavédelmi összefoglaló
Oldalára borult egy személyautó csütörtök délelőtt Kecskemét és Hetényegyháza között
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Árokba hajtott és a tetejére borult egy gépkocsi csütörtök délután az 5203-as úton Szabadszállás közelében. A szabadszállási önkormányzati tűzoltók csörlővel a kerekeire állították a járművet és áramtalanították. Senki sem sérült meg a balesetben.

Gépek és faanyag égett egy tanyával egybeépített nyitott színben csütörtök éjjel Hercegszántó külterületén. A nagybaracskai és a bajai hivatásos tűzoltók vízsugár és kéziszerszámok segítségével eloltották a tüzet. Személyi sérülés nem történt.

Csütörtökön még egy esetben riasztották a tűzoltókat száraz növényzet tüzéhez, három esetben kérték a segítségüket kidőlt fák eltávolításához és két esetben pedig lakásba történő behatoláshoz – közölte a katasztrófavédelem.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu