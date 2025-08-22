Felborult autók adtak munkát a tűzoltóknak

Árokba hajtott és a tetejére borult egy gépkocsi csütörtök délután az 5203-as úton Szabadszállás közelében. A szabadszállási önkormányzati tűzoltók csörlővel a kerekeire állították a járművet és áramtalanították. Senki sem sérült meg a balesetben.

Gépek és faanyag égett egy tanyával egybeépített nyitott színben csütörtök éjjel Hercegszántó külterületén. A nagybaracskai és a bajai hivatásos tűzoltók vízsugár és kéziszerszámok segítségével eloltották a tüzet. Személyi sérülés nem történt.

Csütörtökön még egy esetben riasztották a tűzoltókat száraz növényzet tüzéhez, három esetben kérték a segítségüket kidőlt fák eltávolításához és két esetben pedig lakásba történő behatoláshoz – közölte a katasztrófavédelem.