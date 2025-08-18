1 órája
Erőszakba torkollott a családi buli, testvérét és sógorát is megszúrta a férfi
Rendőrségi intézkedéssel és súlyos sérülésekkel végződött egy családi összejövetel Lajosmizsén.
A rendőrség nyomozást indított egy 51 éves lajosmizsei férfi ellen, aki augusztus 17-én este egy családi rendezvényen késsel megszúrta testvérét és sógorát. A 27 éves áldozat életveszélyes, a 23 éves férfi könnyebb sérüléseket szenvedett.
A támadás után a férfi élettársa elrejtette a kést, és nem engedte be a rendőröket a házba. A járőrök leszerelték az ajtó pántjait, majd elfogták az 51 éves férfit és 54 éves élettársát is.
A férfit életveszélyt okozó testi sértés miatt kihallgatták, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. Élettársát bűnpártolás gyanújával hallgatták ki – olvasható a rendőrség közleményében.
Napraforgók borultak lángba, több település tűzoltóit riasztották
Továbbra sem érhető el az MVM Next, türelmet kérnek az ügyfelektől