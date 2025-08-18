augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

Mai évfordulók
Bűnügy

1 órája

Erőszakba torkollott a családi buli, testvérét és sógorát is megszúrta a férfi

Címkék#családi rendezvény#bűncselekmény#kés#rendőrség

Rendőrségi intézkedéssel és súlyos sérülésekkel végződött egy családi összejövetel Lajosmizsén.

Digner Brigitta

A rendőrség nyomozást indított egy 51 éves lajosmizsei férfi ellen, aki augusztus 17-én este egy családi rendezvényen késsel megszúrta testvérét és sógorát. A 27 éves áldozat életveszélyes, a 23 éves férfi könnyebb sérüléseket szenvedett.

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A támadás után a férfi élettársa elrejtette a kést, és nem engedte be a rendőröket a házba. A járőrök leszerelték az ajtó pántjait, majd elfogták az 51 éves férfit és 54 éves élettársát is.

A férfit életveszélyt okozó testi sértés miatt kihallgatták, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. Élettársát bűnpártolás gyanújával hallgatták ki – olvasható a rendőrség közleményében.

 

 


 

