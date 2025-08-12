augusztus 12., kedd

Erdőtűz

44 perce

Megfékezték a lángokat, de a szőlőültetvény egy része odaveszett

Címkék#ültetvény#erdő#tűz

Több hektáron égett egy fenyőerdő Baján. A polgármester is figyelmeztetett.

Digner Brigitta

Mint arról beszámoltunk, lángra kapott és több hektáron égett egy fenyőerdő Baja külterületén. A bajai és a nagybaracskai hivatásos tűzoltók kezdték meg a lángok oltását.

Több hektáron égett egy fenyőerdő Baján
Forrás: Dr. Bari Bernadett Facebook-oldala

Eloltották az erdőtüzet

Eloltották azt a tüzet, amely Baja külterületén, az Aligvárdi utca közelében keletkezett. Egy fenyőerdő gyulladt ki, és helyenként a fák koronája is égett. A lángok mintegy öt hektárra terjedtek ki, és egy hektáron szőlőültetvényben is kárt tettek, a közeli, lábon álló kukoricára azonban nem terjedtek át. A tüzet a bajai, a nagybaracskai, a szekszárdi, a kalocsai, a véméndi és a kiskunhalasi hivatásos, valamint a bácsalmási önkéntes tűzoltók fékezték meg – közölte a katasztrófavédelem.

Üzent a polgármester

Dr. Bari Bernadett, Baja polgármestere közösségi oldalán üzent a lakosságnak:

Kérjük a lakosságot, hogy a saját és mások biztonsága érdekében kerülje el a környéket, ne nehezítse a mentési munkálatokat, és kövesse a hatóságok utasításait! Hálás köszönet és elismerés illeti a tűzoltókat, katasztrófavédelmi szakembereket és mindenkit, aki tudásával és erejével segíti a tűz elleni küzdelmet.

A polgármester egyben arra kérte a bajaiakat, hogy vigyázzanak egymásra, és működjenek együtt a mentést irányító szervekkel.

 

