Eltűnt egy 14 éves kecskeméti kislány, segítsen megtalálni!

A Kecskeméti Rendőrkapitányság körözést adott ki Pusztai Ivett Szabina, egy 14 éves lány után, aki 2025. augusztus 19-én tűnt el Kecskemétről. A rendőrség kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik az eltűnt kislány hollétéről, azonnal jelezze.

Az eltűnt kislány, Pusztai Ivett Szabina fotója

Forrás: police.hu

Az eltűnt kislány személyleírása

Név: Pusztai Ivett Szabina

Pusztai Ivett Szabina Életkor: 14 év (2011.05.09.)

14 év (2011.05.09.) Születési hely: Kecskemét

Kecskemét Testmagasság: 156-160 centiméter

156-160 centiméter Testalkat: közepes

közepes Hajszín és hossz: barna, hátig érő

barna, hátig érő Szemszín: barna

Ruházat az eltűnés idején

A rendőrség információi szerint a kislány eltűnésekor fekete papucsot és szürke egészruhát viselt.

Hol értesíthető a rendőrség?

A Kecskeméti Rendőrkapitányság várja a bejelentéseket a következő elérhetőségeken:

Cím: 6000 Kecskemét, Batthyány utca 14.

6000 Kecskemét, Batthyány utca 14. Telefon: 36 (76) 484-684

Közérdekű felhívás

A rendőrség felhívja a lakosság figyelmét, hogy bármilyen információ segíthet a kislány biztonságos felkutatásában. Kérik, hogy aki látta Pusztai Ivett Szabinát, vagy tudja, merre lehet, haladéktalanul jelezze a Kecskeméti Rendőrkapitányság felé.

Az eltűnt kiskorú keresése kiemelt ügy, ezért a gyors és pontos információ minden esetben életmentő lehet.