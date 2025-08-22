1 órája
Eltűnt egy 14 éves kecskeméti kislány, segítsen megtalálni!
Újabb gyermeknek veszett nyoma Kecskeméten. Az eltűnt kislányra körözést adott ki a rendőrség. A hatóság kéri, hogy aki bármit tud a hollétéről, haladéktalanul jelezze.
A Kecskeméti Rendőrkapitányság körözést adott ki Pusztai Ivett Szabina, egy 14 éves lány után, aki 2025. augusztus 19-én tűnt el Kecskemétről. A rendőrség kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik az eltűnt kislány hollétéről, azonnal jelezze.
Az eltűnt kislány személyleírása
- Név: Pusztai Ivett Szabina
- Életkor: 14 év (2011.05.09.)
- Születési hely: Kecskemét
- Testmagasság: 156-160 centiméter
- Testalkat: közepes
- Hajszín és hossz: barna, hátig érő
- Szemszín: barna
Ruházat az eltűnés idején
A rendőrség információi szerint a kislány eltűnésekor fekete papucsot és szürke egészruhát viselt.
Hol értesíthető a rendőrség?
A Kecskeméti Rendőrkapitányság várja a bejelentéseket a következő elérhetőségeken:
- Cím: 6000 Kecskemét, Batthyány utca 14.
- Telefon: 36 (76) 484-684
Közérdekű felhívás
A rendőrség felhívja a lakosság figyelmét, hogy bármilyen információ segíthet a kislány biztonságos felkutatásában. Kérik, hogy aki látta Pusztai Ivett Szabinát, vagy tudja, merre lehet, haladéktalanul jelezze a Kecskeméti Rendőrkapitányság felé.
Az eltűnt kiskorú keresése kiemelt ügy, ezért a gyors és pontos információ minden esetben életmentő lehet.
