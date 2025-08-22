augusztus 22., péntek

Keresi rendőrség

1 órája

Eltűnt egy 14 éves kecskeméti kislány, segítsen megtalálni!

Újabb gyermeknek veszett nyoma Kecskeméten. Az eltűnt kislányra körözést adott ki a rendőrség. A hatóság kéri, hogy aki bármit tud a hollétéről, haladéktalanul jelezze.

Kovács Alexandra

A Kecskeméti Rendőrkapitányság körözést adott ki Pusztai Ivett Szabina, egy 14 éves lány után, aki 2025. augusztus 19-én tűnt el Kecskemétről. A rendőrség kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik az eltűnt kislány hollétéről, azonnal jelezze.

Az eltűnt kislány napok óta nem találják
Az eltűnt kislány, Pusztai Ivett Szabina fotója
Forrás: police.hu

Az eltűnt kislány személyleírása

  • Név: Pusztai Ivett Szabina
  • Életkor: 14 év (2011.05.09.)
  • Születési hely: Kecskemét
  • Testmagasság: 156-160 centiméter
  • Testalkat: közepes
  • Hajszín és hossz: barna, hátig érő
  • Szemszín: barna

Ruházat az eltűnés idején

A rendőrség információi szerint a kislány eltűnésekor fekete papucsot és szürke egészruhát viselt.

Hol értesíthető a rendőrség?

A Kecskeméti Rendőrkapitányság várja a bejelentéseket a következő elérhetőségeken:

  • Cím: 6000 Kecskemét, Batthyány utca 14.
  • Telefon: 36 (76) 484-684

Közérdekű felhívás

A rendőrség felhívja a lakosság figyelmét, hogy bármilyen információ segíthet a kislány biztonságos felkutatásában. Kérik, hogy aki látta Pusztai Ivett Szabinát, vagy tudja, merre lehet, haladéktalanul jelezze a Kecskeméti Rendőrkapitányság felé.

Az eltűnt kiskorú keresése kiemelt ügy, ezért a gyors és pontos információ minden esetben életmentő lehet.

 

 

